“Somos una parte olvidada”: el reclamo de los vecinos del Barrio El Centinela por las calles intransitables

Barro, pozos, falta de iluminación y acumulación de basura. La realidad diaria de los vecinos de calle 52 entre 169 y 172, en el Barrio El Centinela de La Plata, se ha vuelto insostenible. Los habitantes de la zona expusieron su malestar ante el deterioro sistemático de la zona y exigieron una respuesta urgente.

La problemática se agrava severamente con cada jornada de lluvia, cuando el trazado se convierte un camino intransitable repleto de barro que aísla por completo a las familias del lugar. “Cuando llueve la calle se llena de pozos, barro y agua acumulada, haciendo muy difícil y, en algunos sectores, prácticamente imposible transitar, tanto en vehículo como caminando”, explicó un vecino a EL DIA.

El lamentable estado del suelo afecta de forma directa la calidad de vida y los servicios esenciales de la zona. Ante la imposibilidad de circular sin quedar encajados, los vehículos de servicios públicos dejaron de ingresar a ese tramo del barrio. “Debido al estado de la calle, el camión recolector de basura tampoco puede ingresar, por lo que los vecinos no contamos con el servicio de recolección de residuos en este sector. A esto se suma la falta de alumbrado público, que dificulta aún más la circulación durante la noche”, denunció el frentista.

La oscuridad absoluta más el estado del terreno genera un escenario peligroso para quienes deben salir a trabajar a primera hora de la mañana o regresar a sus casas durante las últimas horas del día. A pesar de las marcadas deficiencias en la infraestructura barrial, los frentistas remarcaron que su intención no es confrontar, sino visibilizar una realidad que afecta el normal desarrollo de sus vidas cotidianas, como ir a trabajar o llevar a los niños a las escuelas.

“No pedimos necesariamente una obra de asfaltado inmediata. Sabemos que puede llevar tiempo y recursos, pero al menos solicitamos un mejoramiento adecuado de la calle, nivelación, mantenimiento y una solución para el agua acumulada, que nos permita transitar con normalidad”, señaló el vecino.

Finalmente, los habitantes del Barrio Centinela volvieron a expresar su descontento con la falta de respuestas que sufren a diario: “A veces sentimos que somos una parte olvidada de la ciudad. Sin embargo, también somos vecinos de La Plata, con las mismas necesidades que cualquier otro barrio. Solo queremos una calle transitable, iluminación y servicios básicos para vivir en mejores condiciones”.