Una propuesta musical inesperada sorprendió ayer a los vecinos de La Plata. La banda estadounidense Daydream Dropout llegó a la ciudad con una serie de recitales gratuitos al aire libre y ya tuvo su primera presentación este jueves en Plaza Rocha. Este viernes 6 de noviembre volverá a tocar a las 18 y 20 horas, esta vez en Plaza Azcuénaga, como parte de una gira por distintos puntos del Gran Buenos Aires.

La particularidad de la propuesta es que no se trata de recitales tradicionales ni de espectáculos con entradas anticipadas: los músicos se presentan directamente en espacios públicos, con acceso libre y gratuito para quienes quieran acercarse a escucharlos.

Daydream Dropout es una banda originaria de Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos, que combina distintos estilos dentro del rock alternativo. Su propuesta musical reúne influencias del emo, pop rock y pop punk, con un sonido que apunta a los seguidores de las guitarras y las melodías características de esos géneros.

El grupo se presenta simplemente como una banda y cuenta con presencia en plataformas de música y redes sociales. Entre sus lanzamientos recientes aparece Stuck Inside My Head, una de sus canciones nuevas, que también acompaña la difusión de sus presentaciones en Argentina.

La llegada a La Plata forma parte del denominado Argentina Tour, una gira que contempla distintas paradas en plazas, parques y espacios deportivos del conurbano bonaerense. Después de sus dos fechas platenses, el recorrido continuará por Claypole, Quilmes, Alejandro Korn, Lanús, González Catán, San Justo, Ituzaingó y Libertad (Merlo).

Para quienes quieran conocer más, pueden consultar su perfil en Bandsintown y su sitio oficial, DaydreamDropout.com.