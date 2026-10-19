Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
La Región

Sortean entradas para los shows de BTS durante la apertura de Hola Corea en el Coliseo Podestá

Será el jueves 22 de octubre durante la presentación del grupo IN Pungnyu en el teatro municipal. Las entradas corresponderán a los recitales del 23 y 24 de octubre de la banda surcoreana

Por Redacción

En el marco de la apertura de la Semana de la Cultura Coreana, se sortearán entradas para los recitales que BTS ofrecerá en octubre en la ciudad al finalizar el espectáculo gratuito que el grupo IN Pungnyu brindará el jueves 22 a las 19:00 en el Coliseo Podestá.

La presentación dará apertura a Hola Corea, la Semana de la Cultura Coreana, e incluirá música, danza, canto y acrobacia. Los interesados en asistir podrán reservar su lugar a través del siguiente formulario.

Quienes completen el formulario recibirán un correo electrónico de confirmación y deberán presentarse en el teatro municipal de 10 entre 46 y 17 media hora antes del comienzo de la función. Posteriormente, se habilitará el ingreso de quienes no hayan realizado reserva.

En total, se sortearán cuatro pares de entradas entre quienes se hayan inscripto y estén presentes al finalizar el espectáculo: dos para el show del 23 de octubre y otras dos para el del 24.

Cabe recordar que la Semana de la Cultura Coreana, denominada Hola Corea, se desarrollará del 22 al 24 de octubre de 14:00 a 20:00 en el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha con entrada gratuita.

Durante las tres jornadas habrá exposiciones, talleres de danza k-pop, actividades de artesanía tradicional, experiencias vinculadas a la cosmética coreana, proyecciones cinematográficas, juegos y otras propuestas participativas.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?