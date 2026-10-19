Sortean entradas para los shows de BTS durante la apertura de Hola Corea en el Coliseo Podestá

En el marco de la apertura de la Semana de la Cultura Coreana, se sortearán entradas para los recitales que BTS ofrecerá en octubre en la ciudad al finalizar el espectáculo gratuito que el grupo IN Pungnyu brindará el jueves 22 a las 19:00 en el Coliseo Podestá.

La presentación dará apertura a Hola Corea, la Semana de la Cultura Coreana, e incluirá música, danza, canto y acrobacia. Los interesados en asistir podrán reservar su lugar a través del siguiente formulario.

Quienes completen el formulario recibirán un correo electrónico de confirmación y deberán presentarse en el teatro municipal de 10 entre 46 y 17 media hora antes del comienzo de la función. Posteriormente, se habilitará el ingreso de quienes no hayan realizado reserva.

En total, se sortearán cuatro pares de entradas entre quienes se hayan inscripto y estén presentes al finalizar el espectáculo: dos para el show del 23 de octubre y otras dos para el del 24.

Cabe recordar que la Semana de la Cultura Coreana, denominada Hola Corea, se desarrollará del 22 al 24 de octubre de 14:00 a 20:00 en el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha con entrada gratuita.

Durante las tres jornadas habrá exposiciones, talleres de danza k-pop, actividades de artesanía tradicional, experiencias vinculadas a la cosmética coreana, proyecciones cinematográficas, juegos y otras propuestas participativas.