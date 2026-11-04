Sortearon las vacantes para el ciclo 2027 en los colegios de la UNLP

Se designaron por sorteo cientos de vacantes para los colegios preuniversitarios de la UNLP. Los resultados se pueden ver en eldia.com.

Con una fuerte expectativa, miles de familias siguieron el sorteo que se realizó ayer a la mañana en la Sala del Consejo Superior, situada en el primer piso del Edificio del Rectorado (calle 7 N° 776 entre 47 y 48) . El recinto estuvo abierto a toda la comunidad y a las familias de los aspirantes.

El sorteo se pudo seguir a través de eldia.com y de la plataforma web institucional www.unlp.edu.ar para transmitir la totalidad del procedimiento vía streaming. Quienes siguieron el sorteo pudieron enterarse de los resultados al instante.

El cronograma estipulado por las autoridades de la UNLP arrancó a las 9 con la Escuela Graduada “Joaquín V. González”. Más tarde, a las 10, continuó con el Liceo “Víctor Mercante”, mientras que a las 10:30 fue el turno del Colegio Nacional “Rafael Hernández”, abarcando tanto el Bachillerato Orientado en Energía y Sustentabilidad como el Bachillerato de la Educación Secundaria Básica.

Finalmente, la jornada del sorteo concluyó a las 11.15 con la asignación de vacantes para el Ciclo Básico de Formación Artística del Bachillerato de Bellas Artes “Prof. Francisco Américo De Santo”.

Quienes no obtuvieron una vacante quedaron en una lista de espera.