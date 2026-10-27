Suba del 6% en cuotas de colegios privados en el último bimestre

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires aprobó una nueva suba del 6 por ciento en los aranceles de los colegios privados subvencionados de la provincia de Buenos Aires. Desde una de las entidades que agrupa a los establecimientos educativos, advirtieron que “persisten costos salariales que las instituciones no logran recuperar” y expresaron su preocupación por el impacto financiero de esta situación durante el próximo verano.

Según informó la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA), los aranceles podrán incrementarse hasta un 3% en noviembre y hasta otro 3% en diciembre, de acuerdo con los cuadros correspondientes a cada categoría de establecimiento.

Con esos ajustes, la cuota más barata será de 39.210 pesos para educación inicial y primaria con el 100 por ciento de subsidio, mientras que la cuota más cara es de 263.740 pesos de escuelas secundarias técnicas, agrarias y especializadas en arte, con el 40% por de subsidio estatal (ver gráfico).

La suba se reflejará en las boletas que recibirán las familias a comienzos de noviembre. La actualización llega tras los acuerdos salariales alcanzados por el Gobierno provincial con los docentes.

Se destacó en el sector que el mecanismo vigente no permite compensar íntegramente los mayores costos que deben afrontar los establecimientos.

Martín Zurita, secretario ejecutivo de AIEPA, explicó que las demoras en las autorizaciones generan diferencias económicas que quedan a cargo de los colegios.

“Anteriormente, no se han reconocido los mayores costos que debieron afrontar los colegios al financiar con recursos propios los aumentos salariales acordados en paritarias, ya que las actualizaciones arancelarias se han autorizado con posterioridad a su aplicación”, señaló.

Según estimaciones de la entidad, los importes que las instituciones no pudieron recuperar representan aproximadamente el 25% de los ingresos de una cuota mensual.

Se mencionó como ejemplo que el incremento salarial correspondiente a octubre recién puede trasladarse a los aranceles de noviembre. Además, las instituciones no tienen permitido efectuar cobros retroactivos para compensar esa diferencia.

INCERTIDUMBRE POR EL VERANO

AIEPA también advirtió sobre la falta de previsibilidad para enero y febrero de 2027, período en el que los colegios subvencionados deben afrontar sus obligaciones salariales sin percibir los ingresos habituales por cuotas.

“No existe previsión sobre los montos que podrán cobrarse durante el verano. Es posible que se dispongan nuevos aumentos salariales en enero o febrero de 2027, pero no se autorizan incrementos a cuenta en el arancel de diciembre, que es la última cuota que cobran los colegios”, sostuvo Zurita.

Como antecedente, la Asociación recordó que durante el verano anterior se dispusieron incrementos salariales 1 % en diciembre, con incidencia sobre el sueldo anual complementario, del 2% en enero y del 1,5% en febrero, sin que se habilitara su traslado anticipado o posterior a los aranceles escolares.

Esta situación, según la entidad, afecta especialmente la capacidad financiera de los establecimientos durante el receso de verano. “Se está desfinanciando a los centros de enseñanza privados con este sistema de actualización arancelaria”, advirtió Zurita.

En los colegios subvencionados consideran necesario revisar el mecanismo de autorización de cuotas para que contemple de manera oportuna los compromisos salariales de las instituciones y evite la acumulación de costos que no pueden recuperarse.

El objetivo, señalaron, es preservar la sostenibilidad económica de los establecimientos y garantizar la continuidad de los servicios educativos.

En los colegios afirman que hay un desfasaje que provoca “riesgos financieros”