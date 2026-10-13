SUBE: el saldo negativo no cubre un boleto mínimo

El saldo de emergencia de la SUBE congelado en $1.200 desde diciembre de 2024, ya no alcanza para pagar un boleto mínimo, que desde este mes ya cuesta 1.323 pesos. El precio de los boletos subieron sin pausa mientras que el saldo negativo que antes alcanzaba para pagar uno o dos boletos, ahora los deja a pie a los usuarios.

Según explicaron en el ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, ese valor lo modifica el gobierno nacional.

Sin embargo, ese monto puede alcanzar para dos boletos de tren en caso de que se utilice el servicio entre Villa Elisa y La Plata, por ejemplo. Ese boleto está en 480 pesos. A su vez, Trenes Argentinos confirma que si se usa el saldo de emergencia se descuenta de la próxima recarga, tal como ocurre con los micros.

La diferencia se nota especialmente entre quienes combinan distintos medios o dependen del transporte para ir a trabajar, estudiar o cumplir con turnos médicos. Para quienes viven cerca de las estaciones de Villa Elisa, City Bell, Gonnet, Ringuelet o Tolosa, el tren representa la alternativa más económica para llegar al centro platense. Sin embargo, cuando la tarjeta queda en negativo, el margen es corto: con dos pasajes de $480 se consumen $960 y restan apenas $240, insuficientes para completar otro viaje al mismo valor.

El cuadro tarifario de octubre de los micros estableció un boleto mínimo de $1.323,33 para recorridos de hasta tres kilómetros en La Plata, Berisso y Ensenada. Los tramos más largos llegan a $2.272,26. Cabe señalar que quienes tienen la SUBE sin registrar pagan prácticamente el doble de la tarifa correspondiente.

QUÉ DICEN LOS USUARIOS

En una recorrida por las paradas de la zona, las respuestas reflejaron distintas formas de administrar los gastos.

“La cargo cuando necesito, no suelo usar transporte público, mi uso es ocasional”, contó una mujer en la parada de 1 y 44. Otro pasajero, que utiliza únicamente el tren, aseguró: “Con 20 mil pesos puedo tirar todo el mes”, al calcular sus viajes de ida y vuelta.

En tanto, otro pasajero dijo que hace “cargas semanales estimando los viajes que voy a realizar y al terminar cada semana me fijo el saldo en la tarjeta para evitar que no me dejen viajar hasta el trabajo”.

Ante la consulta de qué se hace cuando no hay saldo en la tarjeta SUBE, varios usuarios aseguraron que recurren a pedir a otra persona el plástico para pagar su viaje, se pueden hacer cargas instantáneas por sistema “Near Field Communication” (NFC) en caso que el celular lo permita validar o bien abonan con billetera virtual a través del código QR.