Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
PENURIAS PARA LOS USUARIOS

SUBE: el saldo negativo no cubre un boleto mínimo

Los 1.200 pesos están congelados desde diciembre de 2024. El viaje de la primera sección del micro está en 1.323 pesos
A pesar del feriado, los usuarios abarratoraron las paradas / EL DIA

Por Redacción

El saldo de emergencia de la SUBE congelado en $1.200 desde diciembre de 2024, ya no alcanza para pagar un boleto mínimo, que desde este mes ya cuesta 1.323 pesos. El precio de los boletos subieron sin pausa mientras que el saldo negativo que antes alcanzaba para pagar uno o dos boletos, ahora los deja a pie a los usuarios.

Según explicaron en el ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, ese valor lo modifica el gobierno nacional.

Sin embargo, ese monto puede alcanzar para dos boletos de tren en caso de que se utilice el servicio entre Villa Elisa y La Plata, por ejemplo. Ese boleto está en 480 pesos. A su vez, Trenes Argentinos confirma que si se usa el saldo de emergencia se descuenta de la próxima recarga, tal como ocurre con los micros.

La diferencia se nota especialmente entre quienes combinan distintos medios o dependen del transporte para ir a trabajar, estudiar o cumplir con turnos médicos. Para quienes viven cerca de las estaciones de Villa Elisa, City Bell, Gonnet, Ringuelet o Tolosa, el tren representa la alternativa más económica para llegar al centro platense. Sin embargo, cuando la tarjeta queda en negativo, el margen es corto: con dos pasajes de $480 se consumen $960 y restan apenas $240, insuficientes para completar otro viaje al mismo valor.

El cuadro tarifario de octubre de los micros estableció un boleto mínimo de $1.323,33 para recorridos de hasta tres kilómetros en La Plata, Berisso y Ensenada. Los tramos más largos llegan a $2.272,26. Cabe señalar que quienes tienen la SUBE sin registrar pagan prácticamente el doble de la tarifa correspondiente.

QUÉ DICEN LOS USUARIOS

En una recorrida por las paradas de la zona, las respuestas reflejaron distintas formas de administrar los gastos.

“La cargo cuando necesito, no suelo usar transporte público, mi uso es ocasional”, contó una mujer en la parada de 1 y 44. Otro pasajero, que utiliza únicamente el tren, aseguró: “Con 20 mil pesos puedo tirar todo el mes”, al calcular sus viajes de ida y vuelta.

En tanto, otro pasajero dijo que hace “cargas semanales estimando los viajes que voy a realizar y al terminar cada semana me fijo el saldo en la tarjeta para evitar que no me dejen viajar hasta el trabajo”.

Ante la consulta de qué se hace cuando no hay saldo en la tarjeta SUBE, varios usuarios aseguraron que recurren a pedir a otra persona el plástico para pagar su viaje, se pueden hacer cargas instantáneas por sistema “Near Field Communication” (NFC) en caso que el celular lo permita validar o bien abonan con billetera virtual a través del código QR.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?