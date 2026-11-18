El tiempo se presentaba este miércoles en La Plata y alrededores con cielo despejado por la mañana y desmejorando hacia la tarde, con cielo mayormente nublado, probabilidad de tormentas aisladas y vientos en torno a los 50 kilómetros por hora, mientras que la temperatura se ubicará en 14 grados la mínima y 27 la máxima, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Por la noche el cielo se presentará mayormente nublado, una tendencia que se mantendrá hasta las primeras horas del jueves. Desde el mediodía de mañana se espera cielo parcialmente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 13 grados y máxima de 26.

En tanto que para el viernes se prevé cielo parcialmente nublado a mayormente nublado, probabilidad de chaparrones hacia la tarde, vientos leves y temperatura mínima de 16 grados y máxima de 26.

Para el fin de semana el SMN pronosticó cielo parcialmente nublado y se mantendrán las marcas térmicas de esta semana.