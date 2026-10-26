Suben las cuotas de colegios privados: los valores de noviembre y diciembre

Las cuotas de los colegios privados subvencionados de la provincia de Buenos Aires tendrán nuevos valores en los últimos dos meses del año. La Dirección General de Cultura y Educación bonaerense comunicó los topes máximos que podrán cobrar las instituciones por la enseñanza curricular, con montos diferenciados según el nivel educativo y el porcentaje de aporte estatal.

La medida quedó formalizada en una providencia fechada el viernes 23 de octubre pasado, que habilita a los establecimientos a notificar a las familias los nuevos aranceles correspondientes a noviembre y diciembre.

Cuánto costarán las cuotas de los colegios privados en noviembre

Los topes máximos mensuales para las instituciones que cobran 10 cuotas al año varían de acuerdo con el nivel educativo y el porcentaje de subvención estatal. En noviembre, los valores establecidos son los siguientes:

Los importes corresponden a los topes máximos de los aranceles de enseñanza curricular mensual y no necesariamente al valor que cobra cada institución.

Cuáles serán las cuotas de los colegios privados en diciembre

Para diciembre, la Provincia estableció nuevos montos máximos, superiores a los de noviembre en todas las categorías contempladas en la comunicación oficial.

De esta manera, el arancel máximo para el nivel inicial y primario llegará a $182.660 en diciembre para los establecimientos con un aporte estatal del 40%. En secundaria, el tope alcanzará los $237.360, mientras que en las escuelas técnicas, agrarias y especializadas en arte llegará a $271.650.

En el nivel superior, el máximo previsto será de $231.850 para las instituciones que reciben un 40% de subvención estatal.

Qué deben informar los colegios privados bonaerenses

La comunicación oficial también establece que los establecimientos deberán informar los valores de sus aranceles a las autoridades educativas. Para noviembre, el plazo vence el viernes 13 de ese mes, mientras que para diciembre la fecha límite será el lunes 14.

Además, la Provincia recordó que los recibos o facturas deben consignar de manera clara, legible y fácilmente identificable el porcentaje de aporte estatal correspondiente al servicio educativo, de acuerdo con la Resolución 34/17. También se sugiere incluir esa información en el concepto de pago del arancel de enseñanza curricular.