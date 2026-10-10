Suben los peajes en la Región y hacia la Costa

Viajar en auto entre La Plata y la Ciudad de Buenos Aires será más caro desde este sábado 10 de octubre, cuando comiencen a regir las nuevas tarifas de los peajes de la Autopista Buenos Aires-La Plata y la Ruta 6 con un incremento del 8,3% para los vehículos de dos ejes en la autopista.

La actualización autorizada por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense también modifica los valores de las cabinas de la ruta provincial 2. La medida llega después del reciente aumento en los peajes que conectan con la Costa Atlántica.

Para quienes viajen hacia Capital Federal, el peaje pasará de $4.800 a $5.200 en horario no pico y llegará a $6.600 durante las horas de mayor circulación. En sentido contrario, las estaciones de Hudson y Dock Sud cobrarán $2.600 en horario no pico y $3.300 en horario pico para la misma categoría de vehículos.

En el peaje de Villa Elisa, los automovilistas deberán pagar $1.400 en horario no pico y $1.700 en horario pico. Por su parte, la cabina de Quilmes-Berazategui-Bernal tendrá una tarifa de $1.900, frente a los $1.700 que se abonaban hasta ahora.

La actualización alcanzará además a la Ruta 6, donde las cabinas de San Vicente y Las Heras cobrarán $2.276 para los vehículos de dos ejes. En Los Cardales, donde el peaje todavía no está habilitado, la tarifa prevista para esa categoría será de $4.552.

El impacto hacia la Costa

La suba se suma a la actualización de los peajes de los Corredores Atlánticos, que conectan distintos puntos de la Costa bonaerense. Estos incrementos impactan en los costos de los viajes hacia los principales destinos turísticos de la Provincia y se agregan a los gastos de combustible y traslado que deben afrontar quienes circulan por las rutas durante los fines de semana largos.

Esta medida impactará en los conductores que realizan viajes frecuentes a Capital Federal, ya sea por trabajo o estudios. A su vez, taxis, remises y choferes de mediana y larga distancia deberán contemplar los nuevos importes al calcular sus gastos de traslado, tanto en los viajes cotidianos hacia Capital Federal como en los recorridos por las rutas bonaerenses teniendo en cuenta el fin de semana largo que se aproxima.