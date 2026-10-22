Un conductor protagonizó un tenso episodio en el corazón de La Plata al atravesar la Plaza Moreno a bordo de su camioneta. El incidente se registró este jueves a raíz de una manifestación que bloqueaba la intersección de las calles 12 y 51. Para evadir una manifestación que interrumpía el tránsito, el sujeto decidió avanzar por el medio del espacio verde.

La acción desató el enojo inmediato de los vecinos y transeúntes presentes en el lugar. Durante su recorrido, el conductor intercambió gritos con varias personas, quienes le exigieron de una forma acalorada que retorne a la calle ante el riesgo de atropellar a cualquier peatón o animal que se encontraba allí.

La secuencia quedó documentada en grabaciones que se volvieron virales en las redes sociales. A partir de la viralización de estas imágenes, las autoridades intentan rastrear los movimientos de la camioneta para lograr la identificación del responsable, si bien hasta el momento no surgieron novedades oficiales sobre el caso.