La súper superó los $2.200 y acumula una fuerte suba

Las petroleras volvieron a aumentar los combustibles ayer en La Plata y la Región. Shell, Axion y Puma aplicaron subas de entre 2% y 5%, mientras YPF mantuvo por ahora sus precios y dejó abierta la posibilidad de actualizar sus pizarras en los próximos días.

El movimiento alcanza a los surtidores de La Plata y tiene impacto también sobre los automovilistas de Berisso y Ensenada, donde las estaciones forman parte del mismo mercado regional. Los valores pueden variar según la bandera y la ubicación de cada estación.

En Shell, la nafta Súper pasó a $2.229 por litro, con un incremento de 2,48% respecto del relevamiento anterior. La V-Power quedó en $2.495, mientras que el diésel premium llegó a $2.625, un 5,04% más que a comienzos de agosto.

En Axion, la Súper se ubicó en $2.219, un 3,26% más; la premium quedó en $2.479, con una suba de 3,33%; el diésel común pasó a $2.339, un 4,93% más, y el diésel premium llegó a $2.599.

Puma también se sumó al movimiento general, aunque el relevamiento difundido por EL DIA y 0221 no aporta para esta jornada una pizarra completa de esa bandera. Los aumentos aplicados por las petroleras privadas se ubicaron, según el producto, entre 2% y 5%.

La comparación con el último ajuste permite dimensionar el cambio. Según un relevamiento de EL DIA, el 3 de junio, Shell vendía la Súper a $2.175. En tanto que, el 30 de mayo, Axion expendía a la nafta más accesible $2.149. Ayer, esos valores pasaron a $2.229 y $2.219, respectivamente.

En términos nominales, la súper de Shell aumentó $54 desde aquel relevamiento, mientras que la de Axion subió $70. Eso representa incrementos de 2,48% y 3,26%, respectivamente, en apenas 47 días.

YPF quedó momentáneamente al margen del nuevo aumento. Su último valor relevado en La Plata, del 8 de agosto, es de $2.091 para la Súper, $2.276 para la Infinia y $2.368 para el diésel. La empresa había aplicado entonces ajustes de apenas 0,6%, 0,1% y 0,7%, respectivamente.

El nuevo aumento está vinculado principalmente con el salto del petróleo internacional. Este jueves el Brent volvió a superar los US$100 y llegó a rondar los US$105, en un escenario marcado por la tensión en Medio Oriente y las declaraciones cruzadas entre Estados Unidos e Irán.

La decisión también marca el final del esquema de estabilidad que las petroleras y refinadoras habían aplicado desde mayo. Ese mecanismo había funcionado como un “buffer” para evitar trasladar inmediatamente a los surtidores las variaciones del crudo mientras el barril se mantuviera por encima de los US$80.

Pero 2026 ya había tenido una fuerte aceleración de los precios. En marzo, el Gobierno actualizó parcialmente los impuestos a los combustibles y luego las petroleras realizaron sucesivos ajustes por la disparada del petróleo derivada de la guerra y las tensiones en Medio Oriente.

Solo en marzo se registraron seis aumentos en La Plata. En YPF, la Súper pasó de $1.725 a $2.030, un incremento de 17,7%, mientras la Infinia subió de $1.899 a $2.215, un 16,6%.

En mayo continuaron las actualizaciones. YPF llevó la Súper a $2.057, un 19,2% por encima del valor de marzo, mientras Shell llegó a $2.137, acumulando 23,6% desde el comienzo de aquel período de aumentos.

En agosto apareció otro componente: la actualización parcial de los impuestos a los combustibles. En enero, el impuesto a los combustibles líquidos había agregado $17,291 por litro a las naftas y el impuesto al dióxido de carbono otros $1,059.

La evolución anual también muestra cómo fue cambiando el origen de las subas. En 2023, la nafta Súper pasó de $150,90 a $553 en el relevamiento de EL DIA, lo que implicó un aumento de 266,22% durante ese año. La premium pasó de $185,90 a $684, un 267,74%.

En 2024 el proceso continuó con aumentos impositivos y ajustes de las petroleras. En mayo, por ejemplo, YPF elevó la Súper de $966 a $999 y la Infinia de $1.182 a $1.230; el incremento fue atribuido en parte a decisiones de las compañías y a la inflación, mientras el Gobierno había diferido actualizaciones tributarias.

Tomando como referencia la Súper de YPF, el litro terminó 2024 en torno de $1.135 frente a los $553 de diciembre de 2023. La comparación arroja un aumento anual de aproximadamente 105%, aunque durante el año hubo diferencias según el momento y la estación considerada.

En 2025 la dinámica fue más gradual. La Súper de YPF comenzó el año en $1.155 y hacia fines de noviembre/diciembre se ubicó alrededor de $1.587, después de sucesivos ajustes y actualizaciones impositivas que habían sido postergadas por el Gobierno.

Así, con la misma referencia de YPF, el aumento aproximado fue de 40% durante 2025. En 2026, desde los $1.594 del 1° de enero hasta los $2.091 actuales de YPF, la suba acumulada llega al 31,2%, aunque las petroleras privadas que aumentaron este jueves ya presentan incrementos superiores.

El recorrido permite distinguir tres factores: en 2023 predominó una fuerte recomposición de precios; en 2024 continuaron los ajustes de las petroleras junto con la actualización de impuestos; en 2025 se impusieron aumentos más pequeños, con incidencia de impuestos, biocombustibles, inflación y petróleo. En 2026, además, el shock internacional del crudo volvió a ocupar un lugar central.

Para los automovilistas de La Plata, Berisso y Ensenada, el dato inmediato es que el litro de Súper ya supera los $2.200 en las principales petroleras privadas, mientras YPF permanece temporalmente por debajo de ese nivel. La próxima actualización de YPF será clave para determinar cuánto más se ampliará el precio en los surtidores de la Región.