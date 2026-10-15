“Sumando voluntades” recibe donaciones para realizar sus viandas

La Fundación Sumando Voluntades, que asiste a personas en situación de calle y vulnerabilidad, recibe donaciones para realizar las viandas que reparte entre la gente. Quienes quieran colaborar con aceite, fideos coditos, lentejas, arvejas y tomate o alimentos como pollo y chorizo, pueden acercarse a la fundación, situada en 8 Nº 256, entre 37 y 38, los lunes y miércoles -de 13 a 16- y los jueves -de 9 a 12-.

La entidad entrega la comida en el comedor de la sede los lunes, miércoles y sábados. Mientras que el resto de los días salen a repartir las viandas a la calle para llegar así a aquellas personas de barrios retirados que no pueden acercarse.