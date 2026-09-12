Súper Cartonazo de $1.000.000: los números que salieron hoy sábado 12 de septiembre

El Súper Cartonazo renovó las ilusiones luego de que esta semana Alejandro Darío Roldán, un lector de EL DIA de 23 años y vecino de Villa Montoro (Villa Elvira), se llevara el pozo acumulado de 6 millones de pesos al ser el único en acertar todos los números esta semana. Luego de que el jueves se entregara la nueva tarjeta gratis con la edición impresa del diario EL DIA, desde el pasado viernes 11 de septiembre comenzó la nueva jugada por $1.000.000.

Es por eso que hoy se publicó la primera tanda de números para controlar con el cartón y empezar a ilusionarse.

LOS NÚMEROS DE HOY SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRE 2026

El nuevo millonario con el Cartonazo

Roldán, el último ganador, se acercó a las oficinas de EL DIA con su tarjeta ganadora. En diálogo con este diario, contó que trabaja como repartidor a través de una conocida aplicación y que, al mismo tiempo, avanza en la carrera del Profesorado en Educación Física. “De a poco vamos avanzando y seguramente más adelante obtendré el título y me dedicaré a enseñar”, dijo.

Tras acertar todos los números, el joven afirmó que todavía no podía creer que se había convertido en el ganador. “Lo juego desde siempre. Antes, lo hacía con mi viejo. Llegaba el día y lo íbamos a comprar. Me acostumbré y luego lo empecé a jugar. Esta vez se me dio”, relató.

“Me toca en un buen momento para ahorrar”, celebró. Y agregó pensando en un horizonte cercano: “Lo voy a usar para invertir en la compra de un terreno con mi novia. Pensamos a futuro y de a poquito vamos a poder crecer”, aseguró.

CÓMO JUGAR

Jugar al Súper Cartonazo es sencillo. Todos los jueves, junto con la edición impresa de EL DIA, se adquieren los cupones para participar del tradicional juego. Cada tarjeta presenta 15 números, que van del 00 al 89, y los participantes deben conservarla para comprobar sus aciertos.

Luego, a partir de la jornada del viernes, los participantes deben cotejar los números que figuran en el cartón con los que se publican diariamente en la edición impresa de EL DIA y en el sitio web del diario (eldia.com).

Para convertirse en ganador hay que reunir los 15 aciertos. El plazo para jugar vence los martes a las 17 horas. Esto quiere decir que, además de completar todos los casilleros, para hacerse acreedor del premio es necesario presentarse con la tarjeta ganadora en la oficina del diario EL DIA, situada en Diagonal 80 N° 815.

De acuerdo con el reglamento, en caso de existir más de un ganador, el premio será repartido en partes iguales. Y en caso de no haber ganadores, el premio se acumulará con el de la ronda siguiente.