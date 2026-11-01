Súper Cartonazo de $2.000.000: los números que salieron hoy 1º de noviembre con EL DIA

El Súper Cartonazo de EL DIA quedó vacante esta semana y el premio trepó a $2.000.000 para la nueva ronda que comenzó el pasado jueves, luego de que ningún participante lograra completar los 15 aciertos necesarios.

Es por eso que el miércoles se entregó gratis un nuevo cartón junto con el ejemplar impreso del diario. La tarjeta contiene 15 números comprendidos entre el 00 y el 89, que deben cotejarse con las tandas difundidas diariamente desde el viernes hasta el martes siguiente.

LOS NÚMEROS DE ESTE DOMINGO 1º DE NOVIEMBRE DEL 2026

Cómo jugar al Cartonazo

Una vez que tengan el nuevo cartón, los lectores deberán controlar los números que aparecen en el diario impreso y en eldia.com desde el viernes y hasta el martes siguiente. El objetivo es completar los 15 números de la tarjeta dentro del período establecido para la jugada.

Si hay más de una persona que haya completado el cartón con los 15 aciertos, el pozo se repartirá en partes iguales, de acuerdo con las condiciones del juego. Para acreditar el premio, quien gana debe comunicarse al 412-0101 y presentarse con su DNI y la tarjeta en las oficinas de EL DIA, en Diagonal 80 Nº 815.