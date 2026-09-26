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La Región

Súper Cartonazo de $3.000.000: los números que se publicaron hoy sábado 26 de septiembre

Por Redacción

El Súper Cartonazo esta semana se juega por un premio de $3.000.000. Tras entregarse la tarjeta gratis con la edición impresa del diario EL DIA el pasado jueves, comenzó el viernes la nueva ronda. Cabe recordar que en la última jugada no se registraron ganadores con los quince aciertos, por lo que se sumó otro millón de pesos al pozo en juego, tal como establece el reglamento para estos casos.

Estos son los números de este sábado 26 de septiembre del 2026:

Cómo jugar al Cartonazo

Participar es sencillo. Todos los jueves, junto con el diario, se entrega de manera gratuita la nueva tarjeta que contiene un total de 15 números distribuidos entre el 00 y el 89. A partir del viernes y hasta el martes siguiente, se publican diariamente en la edición impresa y en eldia.com las tandas de números que los participantes deben cotejar con su cupón.

Quien reúna los 15 aciertos, el martes debe comunicarse al 412-0101 y presentarse con su DNI y la tarjeta ganadora en diagonal 80 Nº 815 para verificar sus datos.

El Cartonazo ya entregó millones de pesos en premios para los ganadores, quienes pudieron cumplir con diversos sueños y objetivos.

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