Súper Cartonazo de $4.000.000: los números de este viernes 2 de octubre de 2026

El Súper Cartonazo de EL DIA quedó nuevamente vacante y el pozo alcanza ahora los $4.000.000 en la ronda que comenzó el pasado jueves, con la entrega de la nueva tarjeta que viene gratis con la edición impresa del diario EL DIA. Tras finalizar la jugada el martes sin que ningún participante consiga reunir los 15 aciertos necesarios para quedarse con el premio, desde esta semana se renuevan las ilusiones

Es así que esta semana, sin un cartón completo, el premio no tuvo ganador y, tal como establece el reglamento, el millón de pesos correspondiente se acumula para la siguiente jugada que ya comenzó.

De esta manera, esta nueva edición tiene un atractivo especial para los lectores de La Plata y la Región, ya que el pozo partirá de los $4 millones.

Los números de este viernes 2 de octubre del 2026:

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Cómo jugar al Cartonazo

Participar es simple y accesible para todos los lectores. Cada jueves, junto con la edición impresa del diario, se entrega una nueva tarjeta con 15 números distribuidos entre el 00 y el 89.

A partir del viernes y hasta el martes siguiente, se publican diariamente, tanto en las páginas del diario como en eldia.com las distintas tandas de números que los participantes deben cotejar con su tarjeta.

El mecanismo de acumulación es uno de los grandes atractivos: cuando una ronda no tiene un ganador con el cartón lleno antes del límite estipulado de los martes por la tarde, el pozo no se pierde, sino que se suma al siguiente sorteo.

Quien logre reunir los 15 aciertos deberá comunicarse el martes al 412-0101 para informar que resultó ganador. Además, tendrá que presentarse con su DNI y la tarjeta ganadora en Diagonal 80 N° 815, donde se realizará la correspondiente verificación de los datos y se constatará la validez de la tarjeta.