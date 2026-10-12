Súper Cartonazo de $5.000.000: los números de hoy lunes 12 de octubre 

El Súper Cartonazo de EL DIA se juega por un pozo de $5 millones tras quedar vacante. Es por eso que como nadie logró completar los 15 aciertos requeridos en la ronda que finalizó el martes pasado, el millón de pesos previsto se acumuló y así se renovaron las expectativas entre los lectores de la Región.

LOS NÚMEROS DE ESTE LUNES 12 DE OCTUBRE DEL 2026:

¿Cómo jugar al Cartonazo todas las semanas?

La nueva tarjeta se entrega gratis junto con la edición impresa de EL DIA de los jueves. El cartón tiene 15 números, distribuidos entre el 00 y el 89, que deberán ser controlados con los publicados diariamente en el diario y en eldia.com.

La jugada se extenderá desde el viernes hasta el martes siguiente. El objetivo es completar los 15 números de la tarjeta dentro de ese período para acceder al premio acumulado. Si hubiera más de un ganador, el pozo se distribuirá en partes iguales entre quienes presenten tarjetas válidas, según las condiciones del juego.

Para acreditar el premio, el ganador deberá comunicarse al 412-0101 y presentarse con su DNI y la tarjeta correspondiente en las oficinas de EL DIA, ubicadas en Diagonal 80 Nº 815. En esta oportunidad, la acumulación del pozo suma nuevas posibilidades para ganar el Súper Cartonazo y llevarse un importante premio. El monto acumulado vuelve a poner en juego una atractiva recompensa para quienes participen de esta edición.