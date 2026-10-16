Súper Cartonazo de $6.000.000: los números que se publicaron hoy viernes 16 de octubre

El Súper Cartonazo de EL DIA quedó nuevamente vacante y el pozo alcanza los $6.000.000 en la nueva ronda que comenzó ayer con la entrega de la nueva tarjeta que viene gratis con la edición impresa del diario EL DIA.

Tras finalizar la jugada el martes sin ganadores que hayan logrado los 15 aciertos necesarios para quedarse con el premio, se renovaron las ilusiones de los lectores. Tal como establece el reglamento, el millón de pesos que se pone en juego cada semana se suma al pozo vacante.

De esta manera, la nueva edición tiene un atractivo especial para los lectores de la Región, ya que el pozo aumentó a $6 millones. Estos son los números que se publicaron este viernes 16 de octubre:

Cómo jugar al Cartonazo

Una vez que tengan el nuevo cartón, los lectores deberán controlar los números que aparecen en el diario impreso y en eldia.com desde el viernes y hasta el martes siguiente. El objetivo es completar los 15 números de la tarjeta dentro del período establecido para la jugada.

Si hay más de una persona que haya completado el cartón con los 15 aciertos, el pozo se repartirá en partes iguales, de acuerdo con las condiciones del juego. Para acreditar el premio, quien gana debe comunicarse al 412-0101 y presentarse con su DNI y la tarjeta en las oficinas de EL DIA, en Diagonal 80 Nº 815.