Súper Cartonazo por $6.000.000 premió a un joven lector de Villa Elvira

Alejandro Darío Roldán, un lector de EL DIA de 23 años, de Villa Montoro, fue el único ganador del Súper Cartonazo, que esta semana entregaba un pozo acumulado de 6 millones de pesos debido a que las últimas jugadas quedaron vacantes.

Alejandro reunió todos los números y este mediodía se presentó en las oficinas del diario con su tarjeta ganadora. En diálogo con el medio relató que trabaja como repartidor a través de una conocida aplicación y al mismo tiempo avanza en la carrera del Profesorado en Educación Física. "De a poco vamos avanzando y seguramente más adelante obtendré el título y me dedicaré a enseñar", dijo.

Este martes, tras acertar todos los números de la ronda semanal del Súper Cartonazo, comentó que "no lo puedo creer". "Lo juego desde siempre. Antes lo hacía con mi viejo. Llegaba el día y lo íbamos a comprar. Me acostumbré y luego lo empecé a jugar". Esta vez se me dio", relató.

"No lo puedo creer, me toca en un buen momento para ahorrar", celebró. Y agregó pensando en un horizonte cercano: "Lo voy a usar para invertir en la compra de un terreno con mi novia. Pensamos a futuro y de a poquito vamos a poder crecer", aseguró el joven ganador que reside en el barrio de la localidad platense de Villa Elvira.

CÓMO JUGAR

Jugar al Súper Cartonazo es sencillo. Todos los jueves, con la edición impresa de EL DIA, se adquieren los cupones, que presentan 15 números entre el 00 y el 89.

Luego, a partir de la jornada del viernes, hay que cotejar los números que están en el cartón con los que se publican en la edición impresa del diario y en el sitio web (eldia.com).

Para convertirse en ganador del Súper Cartonazo hay que reunir los 15 aciertos. El plazo para jugar son los martes hasta las 17 horas. Ello quiere decir que además de completar todos los casilleros, para hacerse acreedor del premio es necesario presentarse con la tarjeta en las oficinas del diario EL DIA en Diagonal 80 N°815.

De acuerdo con el reglamento, en caso de existir más de un ganador, el premio será repartido en partes iguales. Y en caso de no haber ganadores, el premio se acumulará con el de la ronda siguiente.

Los números que salieron este martes 8 de septiembre