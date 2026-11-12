Súper Cartonazo vacante y pozo de $4.000.000: ya salió la tarjeta gratis con EL DIA

El Súper Cartonazo de EL DIA sigue sin encontrar ganador y el premio ya trepó a los 4 millones de pesos para la próxima ronda. Como ningún participante consiguió completar los 15 aciertos necesarios para quedarse con el pozo, el monto volverá a subir y crecen las expectativas de quienes siguen el juego.

La mecánica es sencilla: cada jueves se entrega gratis un nuevo cartón junto con el ejemplar impreso de EL DIA.

Cada tarjeta contiene 15 números comprendidos entre el 00 y el 89. Los participantes deben controlar los números que se publican en el diario impreso y en eldia.com desde el viernes y hasta el martes siguiente.

El objetivo es completar esos 15 números del cartón dentro del período establecido. Cuando una ronda termina sin ganadores, el pozo se acumula y aumenta para la siguiente jugada.

En esta ocasión, lleva 4 semanas sin haber un ganador, por lo que se realizará una nueva participación el martes 17 de noviembre.

En cada jugada se renueva la esperanza de obtener un ingreso extra para encarar un viaje, pagar una deuda o hasta mejora la casa, entre otros usos posibles.

La última ganadora fue Gabriela Fernanda Alonso (55), lectora de Tolosa que acertó los 15 números y se convirtió en la ganadora de los $6.000.000 a finales de octubre.

Cómo acreditar el premio

Quienes logren completar los 15 aciertos deberán comunicarse al 412-0101 y presentarse con el cupón correspondiente y el DNI en la redacción de EL DIA, ubicada en diagonal 80 Nº 815.

El procedimiento permite verificar los datos y confirmar la validez de la tarjeta ganadora. Si más de un participante consigue completar los 15 números, el premio se dividirá en partes iguales entre los ganadores, de acuerdo con las reglas del juego.

Con $4.000.000 en juego, el Súper Cartonazo de EL DIA renueva la apuesta y pone a sus lectores ante una nueva oportunidad de llevarse el pozo.