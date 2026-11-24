El Súper Cartonazo de EL DIA sigue sumando millones en el pozo. Sin encontrar ganador en el cierre de la jugada que culminó hoy, el premio para la próxima ronda, que comienza el jueves con la entrega de la tarjeta gratis que viene con la edición impresa del diario EL DIA, trepó a los 6 millones de pesos. Como ningún participante consiguió completar los 15 aciertos necesarios para quedarse con el pozo, el monto vuelve a subir y crecen las expectativas de quienes siguen el juego.

La mecánica es sencilla: cada jueves se entrega gratis un nuevo cartón junto con el ejemplar impreso de EL DIA. Cada tarjeta contiene 15 números comprendidos entre el 00 y el 89. Los participantes deben controlar los números que se publican en el diario impreso desde el viernes y hasta el martes siguiente.

Cabe recordar que, los números del Cartonazo sólo se publican en la edición impresa del diario EL DIA y en la versión PDF, que se accede suscribiéndose a la edición online https://www.eldia.com/suscripcion.

El objetivo es completar esos 15 números del cartón dentro del período establecido. Cuando una ronda termina sin ganadores, el pozo se acumula y aumenta para la siguiente jugada.

En esta ocasión, el juego lleva 5 semanas sin tener un ganador. Quienes logren completar los 15 aciertos deberán comunicarse al 412-0101 y presentarse con el cupón correspondiente y el DNI en la redacción de EL DIA, ubicada en diagonal 80 Nº 815.

El procedimiento permite verificar los datos y confirmar la validez de la tarjeta ganadora. Si más de un participante consigue completar los 15 números, el premio se dividirá en partes iguales entre los ganadores, de acuerdo con las reglas del juego. En cada jugada se renueva la esperanza de obtener un ingreso extra para encarar un viaje, pagar una deuda o hasta mejorar la casa, entre otros usos posibles.

La última ganadora fue Gabriela Fernanda Alonso (55), lectora de Tolosa que acertó los 15 números y se convirtió en la ganadora de los $6.000.000 a finales de octubre, uno de los premios más importantes que entregó el Súper Cartonazo.