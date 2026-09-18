Súper cupones de EL DIA con descuentos increíbles

Este domingo y el próximo, el diario EL DIA volverá a sorprender a sus lectores con la salida de una cuponera exclusiva que incluirá una amplia gama de descuentos para equipar el hogar, renovar la vestimenta y sumar piezas fundamentales a la biblioteca futbolera.

La propuesta está diseñada para ofrecer opciones accesibles al mejor precio del mercado local.

Entre las ofertas más destacadas de la promoción para el equipamiento de la cocina se destacan un set de ollas y colador a $14.900, pizzeras por $9.900 y un set de torteras por $12.000.

Además, los socios del Club EL DIA contarán con un beneficio adicional del 20% de descuento en estos rubros, facilitando la renovación de los utensilios del hogar a costos promocionales.

Para los fanáticos de Estudiantes, la cuponera trae opciones de indumentaria y lectura.

Estarán disponibles la remera roja del León (en talles L, XL y XXL) y la remera blanca del León (para niños en talles 12, 14 y 16, y adultos en L y XL).

Ambas prendas tienen un valor de lista de $15.000, pero presentando la tarjeta del Club EL DIA se podrán conseguir a una tarifa promocional de $13.000.

La oferta se completa con una selección literaria dedicada a repasar la historia albirroja a precios diferenciales.

Se podrá acceder con estos beneficios a títulos como Campeón de Campeones, 100 Años de Gloria, Corazón de León, El Pincha Manda, León de América, Gran Campeón, 100 Años de Copas y Los Verón Dinastía se comercializan a $20.000 cada ejemplar.

En tanto, las publicaciones Rugió el León y Una Estrella Más están fijadas en $11.900 cada libro, sumando en la categoría un 20% de rebaja exclusiva para los socios del Club EL DIA.

PUNTOS DE VENTA Y HORARIOS

Quienes se interesen por las prendas de vestir y los libros, podrán adquirirlos directamente en la sucursal de Raiders Jeans, ubicada en calle 47 Nº 609, en el horario de 9 a 20 horas.

A la vez, la totalidad de los productos publicados estarán disponibles para la venta en la sede central del Diario EL DIA, situada en diagonal 80 Nº 817, con atención al público de 9 a 16 horas.