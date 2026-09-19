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Los próximos domingos

Súper cupones de EL DIA con descuentos increíbles

Oferta por un Colador, a $14.900

Por Redacción

Este domingo y el próximo, el diario EL DIA volverá a ofrecer una cuponera exclusiva con descuentos para el hogar, indumentaria y libros.

Entre las promociones para la cocina habrá un set de ollas y colador a $14.900, pizzeras a $9.900 y sets de torteras a $12.000.

Los socios del Club EL DIA tendrán además un 20% de descuento en los productos destinados al equipamiento del hogar.

La propuesta también incluye indumentaria de Estudiantes. Habrá remeras roja y blanca del León a $13.000 para socios, frente a un precio de lista de $15.000.

La cuponera suma libros sobre la historia albirroja. Ocho títulos estarán disponibles a $20.000 cada uno, mientras que “Rugió el León” y “Una Estrella Más” costarán $11.900.

Los socios del Club EL DIA tendrán un 20% de descuento en estos dos últimos títulos, como parte de las promociones de la cuponera.

Las prendas y los libros podrán comprarse en Raiders Jeans, ubicado en calle 47 Nº 609, de 9 a 20. Allí estarán disponibles los productos vinculados a indumentaria y lectura.

La totalidad de las promociones también se podrá adquirir en la sede central de EL DIA, en diagonal 80 Nº 817, que atenderá al público de 9 a 16.

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