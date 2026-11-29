El posible impacto de que podría tener el Súper Niño en la salud de la población durante las próximas semanas puso en guardia a las autoridades sanitarias. Ante el riesgo de que las lluvias intensas e inundaciones afecten los sistemas de agua potable y saneamiento, el Ministerio de Salud decidió reforzar la vigilancia epidemiológica de las diarreas agudas, una de las principales causas de morbilidad entre niños y adultos mayores en el país. La medida comenzó a regir esta semana, con la incorporación de estos cuadros como evento priorizado en el Boletín Epidemiológico Nacional.

La preocupación está vinculada con las condiciones que puede generar un fenómeno de El Niño que este año llega potenciado y que se prevé que aumentará la posibilidad de precipitaciones intensas e inundaciones en gran parte de Argentina durante los próximos meses.

Ocurre que el desborde de cloacas, pozos sépticos y otros sistemas de saneamiento puede contaminar las fuentes de agua que se utilizan para beber, cocinar y lavar alimentos. A esto se suma el efecto de las altas temperaturas, que favorecen la proliferación de microorganismos capaces de provocar infecciones intestinales.

Entre los agentes que pueden causar estos cuadros se encuentran virus como el rotavirus y el norovirus, además de bacterias como la Escherichia coli. Las diarreas agudas representan una de las principales causas de enfermedad y consulta ambulatoria, especialmente entre los niños y las personas mayores de 65 años.

Aunque los brotes de diarrea son eventos de notificación obligatoria desde 2022, la cartera sanitaria consideró necesario reforzar la atención de los equipos de salud frente al escenario climático previsto. En ese sentido, solicitó a las jurisdicciones fortalecer la vigilancia y comunicar de inmediato cualquier brote sospechoso.

El desborde de cloacas y pozos sépticos puede contaminar las fuentes de agua que se utilizan para beber y cocinar

La indicación es activar una investigación epidemiológica cuando se detecte un número inusual de personas con síntomas similares que compartan un espacio o hayan consumido los mismos alimentos o fuentes de agua. El objetivo es identificar a los afectados y establecer posibles vías de transmisión.

CÓMO CUIDARSE

Frente a este panorama, las autoridades sanitarias insistieron en una serie de medidas para reducir el riesgo de infecciones. Una de las principales es garantizar el consumo de agua segura. Cuando no se dispone de agua de red, se recomienda agregar dos gotas de lavandina por litro, hervirla durante dos o tres minutos o utilizar pastillas potabilizadoras.

También resulta fundamental lavarse las manos con agua y jabón después de ir al baño o cambiar pañales, antes de manipular alimentos y antes de amamantar. Se aconseja, además, lavar cuidadosamente frutas y verduras, cocinar bien las carnes y los huevos, consumir productos lácteos pasteurizados y mantener refrigerados los alimentos frescos y cocidos.

Otra recomendación es evitar el contacto con aguas estancadas o de inundación, no permitir que los chicos se bañen en aguas contaminadas y mantener la basura en recipientes cerrados, lejos de los alimentos y de las fuentes de agua.

En caso de presentar diarrea, las autoridades desaconsejan la automedicación, el uso de antibióticos y los medicamentos que frenan la motilidad intestinal sin indicación profesional. Ante estos síntomas, se debe consultar con un médico y prestar especial atención a los signos de deshidratación, como los ojos hundidos o el llanto sin lágrimas en los niños.

Por último, se recordó la importancia de mantener al día el calendario de vacunación, en particular la inmunización oral contra el rotavirus, incorporada al Calendario Nacional en 2015 para proteger a los menores de seis meses y reducir las internaciones y muertes asociadas a las diarreas agudas.