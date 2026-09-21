Suspendido el festejo del Día de la Primavera en La Plata por el alerta meteorológico

El festejo por el Día de la Primavera previsto para esta tarde en La Plata fue suspendido por las autoridades de la Municipalidad, en el marco del alerta amarillo por fuertes vientos que emitió esta mañana el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo nacional lanzó hoy un alerta por fuertes vientos en el área del Gran La Plata, el AMBA y región centro del país. El nivel de riesgo amarillo implica que "se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente".

Se especificó además que el área de nuestra ciudad "será afectada por vientos del sector oeste rotando al sudoeste, con velocidades entre 40 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h".

En la Ciudad la celebración por la llegada de la "estación del amor", que coincide con el Día del Estudiante, iba a contar con una nueva edición del festival Primavera Rock, cuyo punto de encuentro sería la Plaza Rocha de 7 y 60 a partir de las 16.30 horas.

La propuesta reuniría a cuatro bandas de la escena local en un escenario al aire libre pensado para estudiantes, jóvenes y familias. Sin embargo, los pronósticos del tiempo no son favorables para la tarde de este lunes y las autoridades comunales tomaron la decisión de suspender el evento.

Se esperaba una grilla integrada por Recreo Uruguayo, El Tío Valen, El Club de los Corazones Rotos y Pikaflores, cuatro proyectos surgidos del circuito independiente platense que recorrerán distintos estilos durante toda la tarde. La iniciativa apuntaba a visibilizar a músicos emergentes y consolidar a la ciudad como una plaza de referencia para la producción cultural local.