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La Región

Susto en el Hospital San Martín de La Plata por desprendimientos del techo

Trabajadores de salud denunciaron que se produjo caída de mampostería en una sala de laboratorio. Advierten por la situación edilicia y afirman que "de milagro no pasó a mayores"

Por Redacción

La precariedad edilicia en los establecimientos de salud pública de La Plata volvió a quedar en el centro de la escena este lunes. Durante las primeras horas de la mañana, se produjo un grave desprendimiento de mampostería del techo en el sector de laboratorios del Hospital San Martín, situado en la esquina de avenida 1 y 70.

El episodio generó momentos de tensión entre el personal de salud. Como consecuencia directa del desmoronamiento, las instalaciones sufrieron daños considerables que obligaron a inhabilitar por completo el sector, dejando temporalmente fuera de servicio el área destinada a la realización de estudios clínicos.

De acuerdo con el testimonio brindado por los trabajadores del hospital, no se reportaron personas heridas tras el colapso de la estructura. Sin embargo, el alivio inicial dio paso a la indignación y la preocupación: los empleados advirtieron que el incidente pudo haber tenido consecuencias trágicas de haber ocurrido con personal o pacientes transitando o esperando bajo el sector afectado en ese preciso momento.

El hecho reabre el debate y pone bajo la lupa las condiciones de infraestructura en las que operan los hospitales públicos de la Provincia, donde los trabajadores vienen reclamando desde hace tiempo tareas de mantenimiento preventivo y refacciones integrales para garantizar la seguridad tanto de quienes allí laboran como de la comunidad que se atiende a diario.

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