Susto en Parque Alberti: cayó un árbol y de milagro no aplastó a peatones ni autos

Un árbol cayó este mediodía en Parque Alberti, en La Plata, y generó preocupación entre los vecinos que circulaban por la zona. El episodio ocurrió sobre calle 37, entre 24 y 25.

Según relató una mujer que paseaba por el lugar junto a su marido y habló con EL DÍA, el ejemplar se desplomó repentinamente y estuvo a punto de provocar una tragedia.

"De milagro no aplastó nadie que iba caminando, ni tampoco cayó arriba de un auto", contó la vecina, todavía sorprendida por lo sucedido.

El hecho volvió a poner en escena la preocupación por el estado del arbolado en los espacios públicos de la Ciudad, especialmente por los riesgos que pueden representar las caídas de ejemplares en sectores transitados.