Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
La Región

Susto en Parque Alberti: cayó un árbol y de milagro no aplastó a peatones ni autos

Por Redacción

Un árbol cayó este mediodía en Parque Alberti, en La Plata, y generó preocupación entre los vecinos que circulaban por la zona. El episodio ocurrió sobre calle 37, entre 24 y 25.

Según relató una mujer que paseaba por el lugar junto a su marido y habló con EL DÍA, el ejemplar se desplomó repentinamente y estuvo a punto de provocar una tragedia.

"De milagro no aplastó nadie que iba caminando, ni tampoco cayó arriba de un auto", contó la vecina, todavía sorprendida por lo sucedido.

El hecho volvió a poner en escena la preocupación por el estado del arbolado en los espacios públicos de la Ciudad, especialmente por los riesgos que pueden representar las caídas de ejemplares en sectores transitados.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?