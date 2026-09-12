Tachos desbordados y residuos en el pasto, una postal en la rambla de 32

Papeleros que permanecen desbordados durante días y basura que termina desparramada sobre los senderos y espacios verdes vienen motivando quejas y denuncias de los vecinos y usuarios de la rambla de la avenida 32. En el trayecto que va de 7 hacia el Estadio Único, los reclamos cobran peso especial al tratarse de un corredor muy utilizado para hacer ejercicio y recrearse, del que también se señalaron otras señales de falta de mantenimiento.

Según los relatos, la acumulación de residuos ya forma parte del paisaje cotidiano desde hace varias semanas sin que se realice el retiro con la frecuencia necesaria. Las imágenes tomadas por los damnificados muestran bolsas y desperdicios acumulados alrededor de los tachos, además de dispersas en diferentes puntos.

La situación afecta especialmente a quienes utilizan a diario ese tramo de la avenida para caminar, correr o realizar actividad física, pero también a quienes salen a pasear con sus mascotas. Es el caso de Hernán Lorenzi, un jubilado de 90 años que transita habitualmente por el lugar junto a su mascota y cuestionó las condiciones en las que debe realizar sus caminatas. “Salgo con mi perrita casi todas las tardes y tengo que sortear esto” lamentó: “Hay barro, charcos y no levantan la basura desde hace varias semanas. Más que circuito aeróbico es uno de esquivar basura a lo largo de todo el camino. Hay mal olor, y eso que todavía no llegó el calor”.

El recorrido que debería ofrecer un respiro entre árboles y verde termina así convertido en una suerte de carrera de obstáculos cotidiana. Bolsas que rebalsan de los papeleros, residuos que el viento va repartiendo y sectores de barro y charcos se mezclan con el paso de quienes buscan en ese tramo de la avenida un lugar para caminar, correr o simplemente salir a tomar aire. Y el problema, advierten, puede hacerse todavía más evidente cuando suban las temperaturas.