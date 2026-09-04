Tarjeta SUBE: otra vez se cayó el sistema de carga y hay caos en La Plata

El viaje diario de miles de personas en La Plata y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se convirtió nuevamente en una odisea este viernes debido a severas fallas en el sistema de la tarjeta SUBE. Los problemas, que obstaculizan tanto la adquisición de saldo como la validación de las operaciones virtuales, comenzaron a manifestarse de manera incipiente el miércoles y se profundizaron durante ayer, pero hoy persisten, acumulando cuatro jornadas con dificultades para los usuarios.

"Vi en el diario EL DIA que desde SUBE informaron que era un problema del NFC, no del sistema y que se había solucionado, pero no. Ni por el celular ni por la terminal en City Bell se pudo cargar la tarjeta esta mañana", dijo a este diario una pasajera del tren este viernes.

Las complicaciones se sienten con mayor fuerza en el sistema ferroviario estatal, incluyendo el Tren Roca que une nuestra ciudad con CABA. En la estación de Plaza Constitución y en la de La Plata, las pantallas de las terminales automáticas y tótems devuelven reiteradamente la frase "intente más tarde" o funcionan con una intermitencia que exaspera a los pasajeros.

Muchos usuarios debieron recurrir a las boleterías físicas para intentar conseguir una carga manual. No obstante, el panorama se complejiza aún más porque en varias estaciones de las distintas líneas ferroviarias las boleterías permanecen cerradas y no hay terminales de recarga disponibles, lo que impide que las personas sin saldo suficiente puedan viajar.

La explicación oficial ante los problemas de conectividad

Desde los canales oficiales de comunicación de la tarjeta de transporte, se atribuyó el desperfecto a factores ajenos a su infraestructura. La entidad informó: “Les informamos que por fallas en las redes de conectividad, externas a SUBE, el funcionamiento de algunos de nuestros canales y aplicaciones puede verse afectado de manera intermitente”.

A raíz de estas fallas en la red, las transacciones electrónicas sufren demoras significativas para impactar en el sistema. Por este motivo, se aconsejó a los pasajeros evitar la repetición de las recargas y esperar un tiempo prudencial antes de intentar acreditarlas para no duplicar los movimientos de dinero.

Cómo acreditar el saldo cargado y qué alternativas de pago existen

Para quienes ya realizaron la compra de saldo mediante canales digitales y necesitan validarlo, el sistema permite hacerlo a través de la aplicación móvil de SUBE, únicamente desde dispositivos con sistema operativo Android 6 o superior y que posean tecnología NFC. También se encuentra disponible el mecanismo de "Carga a Bordo" en los colectivos y las Terminales Automáticas de las estaciones, aunque decenas de usuarios reportaron en redes sociales que los validadores de los colectivos tampoco logran procesar los depósitos que se encuentran pendientes. Ante el bloqueo digital, las autoridades de la Secretaría de Transporte indicaron que una opción viable para destrabar el saldo es acudir directamente a las boleterías de las estaciones de trenes para que el personal realice la acreditación de forma manual.

Por fuera del ecosistema de la tarjeta física, los pasajeros cuentan con otros métodos de pago habilitados en ciertas redes de transporte gracias al Decreto 698/2024 vigente desde 2025. Se puede abonar el viaje utilizando tarjetas de débito, crédito y prepagas sin contacto (contactless) de las emisoras Visa y Mastercard, ya sea de forma física o asociadas a dispositivos móviles con tecnología NFC.

En las líneas de colectivo que transitan por la La Plata, Ciudad de Buenos Aires y en varias de jurisdicción nacional y provincial del AMBA, es necesario indicarle el destino al chofer antes de pasar la tarjeta por el lector. En el subte porteño, en tanto, todas las estaciones admiten tarjetas bancarias sin contacto, dispositivos inteligentes y códigos QR generados desde aplicaciones como BNA+ o la propia aplicación SUBE.

El malestar de los pasajeros tras el tarifazo de septiembre

La caída generalizada del servicio de carga coincide con la implementación de los nuevos cuadros tarifarios que rigen desde el martes 1° de septiembre. En los colectivos que operan exclusivamente dentro de la Ciudad de Buenos Aires, el aumento del 4,1% llevó el valor del boleto mínimo para trayectos de hasta 3 kilómetros a \$887,87. Para los servicios que circulan por la provincia de Buenos Aires, el ajuste fue del 4,3%, estableciendo el viaje mínimo en \$1.158,97.

Por su parte, el subte porteño aplicó una suba del 4,1%, por lo que la tarifa general para los primeros 20 viajes del mes escaló a \$1.753,04, manteniendo su esquema de descuentos progresivos según la cantidad de viajes mensuales. En tanto, las líneas ferroviarias Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Belgrano Sur implementaron una suba del 14,29%, lo que fijó el pasaje mínimo para los usuarios que cuentan con su tarjeta SUBE debidamente registrada en \$480. Las quejas online no tardaron en multiplicarse, reflejando la frustración de quienes enfrentan tarifas más elevadas en un sistema que no responde cuando intentan pagar por su viaje.