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Más propietarios al volante

Taxis en caída libre: menos viajes y cada vez es más baja la recaudación

no frena la crisis en el sector taxis de la ciudad / el dia

Por Redacción

Desde hace varios años, la crisis de los taxis se profundiza. Baja la cantidad de viajes, la recaudación real cae abruptamente y cada vez hay más propietarios al frente del volante.

Según la más reciente Encuesta de Taxis de La Plata (octubre 2026), elaborada por el Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), el poder adquisitivo de la recaudación mensual de los conductores se encuentra un 42% por debajo de los niveles de 2023.

El informe refleja una contracción sostenida en la demanda del servicio: la caída interanual de viajes durante el período relevado hacia octubre de 2026. El promedio diario de viajes alcanzó una marca de 12 tras haber tocado los 11 viajes en períodos previos, registrando una caída interanual del 7,7% respecto al mismo mes del año anterior.

En relación a la pérdida acumulada, la baja profundiza el retroceso acumulado durante los últimos dos años, que alcanza un -31,6% en el volumen de viajes entre octubre de 2023 y octubre de 2025/2026.

En relación al rendimiento horario, la efectividad del trabajo en la calle se vio resentida, ya que la cantidad promedio de viajes realizados por hora cayó de 1,71 en julio de 2023 a 1,23 en octubre de 2026.

Asimismo, las horas trabajadas en el sector registraron un recorte interanual del 3,79%.

Con respecto a la recaudación en términos reales, durante octubre de 2026, el promedio diario en pesos constantes sufrió una baja del 15,6% interanual.

En relación al cambio en la estructura de choferes, como respuesta al contexto de menor rentabilidad, el estudio destaca un cambio en la composición laboral: se duplicó la participación de los propietarios de las licencias al frente del volante en los viajes totales.

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