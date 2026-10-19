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Taxistas de La Plata pidieron declarar persona no grata al concejal Morzone

“Promueve en forma irresponsable el uso de aplicaciones no habilitadas y la precarización laboral”, sostuvieron

Por Redacción

Entidades que representan al sector de taxis de La Plata presentaron una nota formal en la Mesa de Entradas del Concejo Deliberante para solicitar que el concejal Nicolás Morzone sea declarado persona no grata.

La presentación, fechada hoy y dirigida al presidente del Concejo Deliberante, Marcelo Galland, lleva las firmas de representantes de distintas organizaciones vinculadas con la actividad. Entre ellos figuran Gustavo Vitale, presidente de la Unión Propietarios Autos Taxis; Ariel Maximiliano Quiña, secretario general del Sindicato Calle 43; Raúl Daniel Caballero, presidente del Centro de Ayuda al Taxista y Afines; y Lucas Guzmán, titular de la Asociación Civil Taxistas 7 y 51.

Los taxistas pidieron que Morzone sea declarado persona no grata y cuestionaron sus declaraciones públicas y su respaldo a aplicaciones que, de acuerdo con la postura de las organizaciones firmantes, no cuentan con la regulación municipal correspondiente.

“Este concejal promueve en forma irresponsable el uso de aplicaciones no habilitadas”, sostuvieron en el escrito, en el que también acusaron al edil de desconocer el marco normativo vigente y de favorecer una situación de competencia desleal para los trabajadores del taxi.

Las entidades argumentaron que el apoyo a esas plataformas contribuye, a su entender, a la precarización laboral y reclamaron que los integrantes del cuerpo legislativo respeten las ordenanzas y las regulaciones que rigen la actividad en el partido de La Plata.

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