Taxistas de La Plata realizarán mañana una caravana contra el "transporte ilegal"

Los taxistas de La Plata se declararon en "estado de alerta y movilización" y convocaron para el próximo miércoles a una nueva caravana en "rechazo al transporte ilegal". Durante la jornada visibilizarán la “falta de controles” sobre servicios de aplicaciones que "ponen en peligro las fuentes de trabajo y la seguridad de los vecinos platenses".

La protesta comenzará a las 8.30 con el cese del servicio de taxis en múltiples paradas de la Ciudad. Posteriormente los taxistas se desplazarán en caravana hacia el palacio de la Municipalidad en donde elevarán la consigna "Basta de transporte ilegal en La Plata".

"Los trabajadores taxistas de la ciudad de La Plata nos declaramos en estado de alerta y movilización ante el avance indiscriminado del transporte ilegal que pone en riesgo nuestra fuente de trabajo y la seguridad de los vecinos platenses", manifestaron.

La protesta comenzará con el cese momentáneo del servicio en cada una de las paradas adheridas al reclamo: Terminal por calle 42, La Estación (Estación de Trenes), El Bingo, Plaza Italia 7 y 44 y Plaza San Martín 7 y 51.

“Es momento de defender el trabajo legal, el que cumple con habilitaciones, seguros, controles técnicos y paga impuestos en nuestra ciudad", enfatizaron.

"No vamos a permitir que el transporte ilegal siga destruyendo a cientos de familias taxistas", añadieron en un comunicado.