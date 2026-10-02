Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
La Región

Taxistas de La Plata reclaman una modificación en el Concejo Deliberante para estirar la antigüedad de sus unidades

A través de una nota formal, las entidades que nuclean a los propietarios pidieron modificar la ordenanza vigente frente a la imposibilidad económica de renovar las unidades. Proponen que los controles se realicen durante las desinfecciones habituales

Por Redacción

Representantes del sector taxista de La Plata presentaron una solicitud formal ante el Concejo Deliberante para cambiar de raíz los criterios de habilitación de los vehículos destinados al transporte de pasajeros.

A través de un escrito dirigido al presidente del cuerpo legislativo local, Marcelo Galland, fechado el 29 de septiembre de 2026, las agrupaciones proponen que las unidades puedan continuar operando si se encuentran en buenas condiciones mecánicas y de seguridad, aun si exceden el límite de años establecido por la normativa actual.

El documento fue impulsado y presentado de manera conjunta por la Unión de Propietarios de Autos Taxis (UPAT) y el Centro de Ayuda al Taxista y Afines (CATA). En el texto oficial, los referentes del sector plasmaron su principal exigencia: "Las entidades a bajos firmantes consideramos que sería importante modificar el artículo 6° de la Ordenanza 4455 más precisamente en el Inciso a) y modificar la antigüedad por ESTADO DE LA UNIDAD".

Con esta modificación, pretenden que la Municipalidad evalúe cada caso en particular en lugar de disponer la baja automática de los coches por el mero paso del tiempo.

Para justificar el reclamo, los dueños de los taxis apuntaron directamente al crítico escenario económico que atraviesa el rubro, lo que vuelve prácticamente inviable la adquisición de rodados cero kilómetro o más modernos.

En este sentido, la misiva advierte textualmente que "amerita esta petición porque como todos sabemos no hay créditos para renovar la unidad y los pocos que hay son imposibles de pagar".

Como contrapartida para garantizar la seguridad de los usuarios y mantener un estándar de calidad en el servicio, las organizaciones sugirieron establecer un esquema de evaluación constante a cargo de las autoridades municipales.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?