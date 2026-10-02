Taxistas de La Plata reclaman una modificación en el Concejo Deliberante para estirar la antigüedad de sus unidades

Representantes del sector taxista de La Plata presentaron una solicitud formal ante el Concejo Deliberante para cambiar de raíz los criterios de habilitación de los vehículos destinados al transporte de pasajeros.

A través de un escrito dirigido al presidente del cuerpo legislativo local, Marcelo Galland, fechado el 29 de septiembre de 2026, las agrupaciones proponen que las unidades puedan continuar operando si se encuentran en buenas condiciones mecánicas y de seguridad, aun si exceden el límite de años establecido por la normativa actual.

El documento fue impulsado y presentado de manera conjunta por la Unión de Propietarios de Autos Taxis (UPAT) y el Centro de Ayuda al Taxista y Afines (CATA). En el texto oficial, los referentes del sector plasmaron su principal exigencia: "Las entidades a bajos firmantes consideramos que sería importante modificar el artículo 6° de la Ordenanza 4455 más precisamente en el Inciso a) y modificar la antigüedad por ESTADO DE LA UNIDAD".

Con esta modificación, pretenden que la Municipalidad evalúe cada caso en particular en lugar de disponer la baja automática de los coches por el mero paso del tiempo.

Para justificar el reclamo, los dueños de los taxis apuntaron directamente al crítico escenario económico que atraviesa el rubro, lo que vuelve prácticamente inviable la adquisición de rodados cero kilómetro o más modernos.

En este sentido, la misiva advierte textualmente que "amerita esta petición porque como todos sabemos no hay créditos para renovar la unidad y los pocos que hay son imposibles de pagar".

Como contrapartida para garantizar la seguridad de los usuarios y mantener un estándar de calidad en el servicio, las organizaciones sugirieron establecer un esquema de evaluación constante a cargo de las autoridades municipales.