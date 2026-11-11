Taxistas plantearon sus reclamos en la Comisión de Transporte: ¿qué va a pasar con los permisos?

El reclamo de los taxistas de La Plata por la extensión de las habilitaciones de los coches con respecto a la antigüedad de fabricación, derivó esta semana en una reunión entre representates del sector y de la Comisión de Transporte del Concejo Deliberante. Además, los transportistas volvieron a insistir en su rechazo a los servicios de las aplicaciones por su "falt de legalidad" y "competencia desleal".

Desde el sector trascendió que el cónclave fue importante no sólo para plantear "las demandas más urgentes" sino también para acercar posiciones con respecto al avance de medidas concretas. Cabe recordar que la normativa vigente establece que los taxis no deben superar los 10 años de antigüedad, mientras que los propietarios piden una extensión a 18 años.

"Nosotros fuimos, llevamos un video de un auto 2014 que es un desastre, porque no importa si el coche es 2011. Lo importante es que el auto esté en condiciones. Nosotros decimos que no importa si el vehículo es 2012 o 2010. El auto puede ser 2008 y estar impecable", enfatizaron.

Para los taxistas, la extensión de este requisito "implica una mejora del servicio, esto quiere decir que además el trabajador va a tener un auto con más confort y en mejores condiciones".

Asimismo expresaron que los ediles a cargo de la comisión "hicieron una propuesta que consiste en solicitar una prórroga de los autos que están para dar de baja".

Según comentaron, "desde la Comisión se comprometieron en avanzar en el texto de ordenanza para modificar esta cuestión".

Además, plantearon "que las inspecciones de los vehículos la hagan los gremios de los trabajadores en vez de UPAT (Unión Propietarios de Autos Taxis) y APT (Asociación Propietarios de Taxis) si ellos mismos se cuidan las ovejas".

El otro punto de discusión es el del servicio de transporte por aplicaciones. En ese sentido señalaron que desde Transporte se comprometieron a avanzar con la cuestión. "Nosotros no tenemos más margen con respecto al tema aplicaciones", sentenciaron.

El pedido se realiza en un momento en el que los taxistas denuncian una crisis en el sector y que cada vez se pierden más habilitaciones ante la falta de recursos para renovar los permisos porque no pueden actualizar los modelos de vehículos que utilizan.

En las últimas manifestaciones los propietarios y conductores reclamaron también que haya facilidades para los trámites. Entre esos, el reempadronamiento, la desinfección y una renovación del registro profesional sin impedimentos (que no se soliciten el libre deuda)