Taxistas se movilizaron contra las aplicaciones y reclamaron más controles

Taxistas de La Plata se movilizaron este miércoles para reclamar mayores controles sobre los vehículos particulares que realizan viajes mediante aplicaciones. La protesta comenzó cerca de las 8 y generó complicaciones en el tránsito.

Los manifestantes realizaron cortes y piquetes en 1 y 44, la Terminal por calle 42, la Estación de Trenes, El Bingo, Plaza Italia y Plaza San Martín. En algunos puntos hubo quema de neumáticos y se registraron demoras para circular.

Uno de los momentos de mayor tensión ocurrió en diagonal 80 y 115, donde el corte coincidió con el ingreso de alumnos a los colegios. Hubo discusiones entre manifestantes y automovilistas que intentaban atravesar la zona.

La protesta fue impulsada por choferes de distintas paradas y contó con el acompañamiento de sindicatos y organizaciones del sector. Tras los cortes, los taxistas recorrieron las calles de la Ciudad y se dirigieron al Palacio Municipal para entregar un documento y solicitar una reunión con funcionarios.

Entre los pedidos figura el refuerzo de los controles sobre los vehículos que realizan transporte de pasajeros sin habilitación. Los taxistas sostienen que el reclamo no apunta al uso de aplicaciones por parte de vehículos habilitados, sino a los particulares que trabajan mediante plataformas sin cumplir las exigencias municipales.

El conflicto tiene antecedentes desde hace varios años y llegó al Concejo Deliberante. Durante 2025 y 2026 fueron presentados proyectos para establecer un marco regulatorio para Uber, DiDi y Cabify, mientras taxistas y remiseros reclaman que las plataformas y sus vehículos cumplan requisitos similares a los del transporte tradicional.

En paralelo, el sector denuncia una caída de los viajes y de las recaudaciones. La discusión involucra a taxis, remises, plataformas y conductores particulares y plantea al Municipio el desafío de definir cómo controlar y regular una actividad que continúa creciendo en la Ciudad.

EL BOOM DE LOS AUTOS ALQUILADOS

Mientras tanto, el alquiler de autos para trabajar con aplicaciones de transporte se convirtió en un negocio en expansión en Argentina. Según datos difundidos por una empresa privada, unas 10.000 unidades son utilizadas actualmente por conductores mediante este tipo de esquema.

La cifra se ubica frente a una estimación de 150.000 conductores vinculados a aplicaciones. La proporción es de aproximadamente 6,7%, aunque la empresa que difundió el dato la ubicó cerca del 10%.

El modelo permite acceder a un vehículo sin comprarlo. La firma encargada de llevar adelante esta explotación ofrece unidades 0 kilómetro y se hace cargo de gastos como seguro, patente y mantenimiento, mientras que el conductor afronta principalmente el combustible. En algunas modalidades también existe la posibilidad de adquirir el vehículo después de un período de alquiler.

Los valores varían según el auto y el proveedor. De acuerdo con las ofertas relevadas, los alquileres parten de alrededor de $280.000 semanales y pueden llegar a $380.000, lo que en este último caso representa unos $1,52 millones mensuales.

EL FENÓMENO EN LA PLATA

El esquema también se extiende a ciudades del interior del área metropolitana, entre ellas La Plata, Berisso y Ensenada, donde las aplicaciones de transporte forman parte de la oferta cotidiana de movilidad. Para quienes no cuentan con vehículo propio, alquilar un auto permite ingresar a la actividad sin afrontar el costo de compra de una unidad.

El costo del alquiler obliga a generar una cantidad importante de viajes para cubrir primero el vehículo y el combustible. Desde el sector se estiman ingresos brutos cercanos a $3 millones mensuales para quienes trabajan cinco o seis días por semana, aunque el resultado final depende de las horas trabajadas, el consumo y los gastos personales.

El fenómeno también impulsó modelos de “rent to own”, mediante los cuales el conductor alquila durante 36 o 48 meses y puede acceder posteriormente a la propiedad del vehículo. La empresa Autonomy, por ejemplo, informó que ya opera con más de 1.500 unidades y busca ampliar su flota en el Cono Sur.

Así, las aplicaciones de transporte generaron un mercado alrededor del vehículo que utilizan los conductores. En el Gran La Plata, como en otras ciudades, el auto puede dejar de ser un bien que el trabajador debe comprar y convertirse en un servicio que alquila para poder trabajar.