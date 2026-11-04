Taxistas vuelven a la carga para que se extienda la vigencia de los autos

Los taxistas vuelven a la carga con el pedido de extender el plazo de vencimiento de los modelos que utilizan para trabajar como transporte público. La idea es llevar la vigencia a los 18 años, en la actualidad está permitido hasta 10 años.

Según se pudo saber, propietarios y choferes se reunieron para unificar el reclamo a las autoridades municipales, de manera tal que se pueda extender la vigencia de modelos para trabajar como taxis.

El pedido se realiza en un momento en el que los taxistas denuncian una crisis en el sector y que cada vez se pierden más habilitaciones ante la falta de recursos para renovar los permisos porque no pueden actualizar los modelos de vehículos que utilizan.

Además de las quejas de los pasajeros por el estado de las unidades que se utilizan, entre los choferes también se plantea que resulta muy dificultoso cumplir extensas jornadas de trabajo en coches que presentan diversas dificultades mecánicas y no tienen comodidad por el paso de los años.

Ante esa situación, asociaciones del sector presentarán un pedido formal ante autoridades municipales. No se descarta que el mismo se realice hoy con una movilización al palacio Municipal de 12 entre 51 y 53.

Además, propietarios y conductores solicitan que haya facilidades para los trámites. Entre esos, el reempadronamiento, la desinfección y una renovación del registro profesional sin impedimentos (que no se soliciten los libre deudas).

LARGAS JORNADAS LABORALES

Los conductores expresan que las jornadas laborales son “cada vez más extensas” y el rendimiento es cada vez peor.

Se argumenta en ese sentido que trabajan con jornadas cercanas a las 12 horas y las recaudaciones son bajas.

Otro problema que tienen los choferes es el alquiler de unidades, que en la actualidad está por encima de los 80.000 pesos entre el alquiler, sin contar el combustible.

Tanto choferes como propietarios tienen otro frente de batalla en la Ciudad: las aplicaciones de viajes. Solicitan que haya más controles para “evitar la competencia desleal”.

En este contexto, hay taxistas y remiseros que también trabajan como coches de aplicación ante la baja demanda de viajes como servicio tradicional y el crecimiento de pasajeros en las plataformas de viajes por aplicaciones.

“Es un momento muy difícil en el mundo de los taxistas. Entre los cambios de hábitos, las bajas recaudaciones, el transporte ilegal y las obligaciones que hay que cumplir”, resumió un chofer de taxi que tiene esperas cada vez más largas en las paradas del Centro.