Temporada de murciélagos: alerta en edificios del Centro y Barrio Norte

Con el avance de la primavera, en La Plata los teléfonos de las empresas de fumigación no paran de sonar. La combinación de temperaturas agradables y el aumento en la población de mosquitos y moscas genera las condiciones idóneas para el auge de los murciélagos en el casco urbano. Puntos emblemáticos como las esquinas de 7 y 35, 2 y 38, y diversos consorcios en las inmediaciones de Plaza Italia, Plaza Paso y Barrio Norte se convirtieron en los epicentros de una problemática recurrente pero desafiante: el avistamiento e ingreso de mamíferos voladores a las viviendas.

“Donde hay un edificio está la posibilidad de que aparezcan”, resume un especialista del sector de control ambiental. La arquitectura vertical ofrece una infinidad de refugios idóneos como aleros, grietas, juntas de dilatación, techos y, sobre todo, taparrollos de persianas. Durante esta época, las hembras forman colonias maternales para dar a luz y criar a sus crías. Salen masivamente al atardecer y durante la noche para alimentarse, y al regresar, muchas veces se introducen sin querer en los departamentos con ventanas sin protección.

Santiago Cassulo, referente de una firma fumigadora de la región, señala que la consulta suele llegar tarde: “La gente llama por dos razones principales: cuando el problema ya apareció o cuando la presencia es insostenible. No tanto para hacer prevención. Sin mosquiteros o redes te revolotean dos o más murciélagos en la habitación y estás en problemas, porque no te dejan dormir y si entrás en contacto podés tener complicaciones mayores”.

PROHIBICIÓN DE ERRADICACIÓN

Abordar la presencia de murciélagos exige un protocolo muy específico. Por normativa ambiental, los murciélagos no son considerados plaga y está prohibido exterminarlos de forma deliberada, ya que cumplen un rol biológico fundamental en el control de insectos nocturnos. “Se los puede ahuyentar mediante sellados ecológicos, expulsiones mecánicas y barreras físicas, pero no se los puede matar”, aclara Cassulo.

El servicio privado para resolver la presencia de estas colonias tiene costos significativos. En el mercado local, los presupuestos parten desde los 40.000 pesos para intervenciones sencillas de sellado e inspección, pero la cifra se incrementa según la complejidad de la estructura del edificio, la altura de los accesos y si se requieren tareas de urgencia. Además, mientras que muchos profesionales ya no trabajan de madrugada, aquellos que prestan servicios nocturnos suelen aplicar recargos considerables en sus honorarios.

Las situaciones cotidianas rozan lo extremo en algunos consorcios. En una sola mañana, un fumigador privado llegó a retirar al menos veinte ejemplares muertos del patio interno de un edificio del centro platense. “Se mueren y quedan tirados en la vía pública o patios internos. Es un peligro inminente para los niños y para las mascotas que se acercan por curiosidad. Algunos aparecen sangrando o heridos, lo que aumenta la alarma”, advierten vecinos del lugar.

Frente al temor que despierta el virus de la rabia —transmitido por la saliva de mamíferos infectados—, la actuación del Estado municipal es crucial. Si bien la Dirección de Zoonosis de La Plata no realiza fumigaciones privadas ni tareas de albañilería o desalojo en consorcios particulares, su función sanitaria es determinante a través de las siguientes acciones:

-Vigilancia epidemiológica y análisis de rabia: cuando un vecino encuentra un ejemplar caído, desorientado, herido o atrapado durante el día (conductas anómalas en animales nocturnos), debe comunicarse inmediatamente con Zoonosis. El municipio retira o recibe el ejemplar para derivarlo a análisis de laboratorio y descartar circulación viral.

-Control de foco y vacunación de emergencia: en caso de que un análisis resulte positivo para rabia, la Comuna activa de inmediato un anillo de vacunación antirrábica obligatoria e intensiva para perros y gatos en un radio de varias manzanas alrededor del lugar del hallazgo.

-Campañas permanentes de vacunación antirrábica: la mejor barrera de contención es la prevención en mascotas. Zoonosis brinda atención diaria y jornadas itinerantes en los barrios para vacunar de forma gratuita a perros y gatos a partir de los 3 meses de edad.

-Asesoramiento técnico a consorcios y vecinos: orientación técnica sobre métodos legales de ahuyentamiento (instalación de mallas cónicas de una sola vía) para expulsar la colonia sin dañarla y efectuar el posterior sellado de fisuras.

¿QUÉ HACER?

Ante la presencia de murciélagos se recomienda evitar el contacto directo y nunca tocarlo con las manos descubiertas.

A la vez, es conveniente aislar el ambiente. Si entró a una habitación, hay que cerrar las puertas internas, abrir la ventana hacia el exterior y apagar la luz para facilitar que salga por sus propios medios.

En tanto, si el animal cayó al piso, se recomienda cubrirlo con un balde, lata o recipiente rígido, deslizar un cartón rígido por debajo y asegurarlo sin presionarlo.

Acto seguido las autoridades sanitarias piden informar inmediatamente a la Dirección de Zoonosis para evaluar si requiere retiro e inspección de laboratorio.

En otro orden, también se aconseja mantener al día la vacuna antirrábica para perros y gatos (dosis anual), evitando que al intentar cazar o jugar con el murciélago queden expuestos al contagio.