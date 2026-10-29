“Tengo que ir a operar”: manejaba por la banquina en la Autopista La Plata-Buenos Aires y lo multaron

Una peligrosa maniobra en la Autopista La Plata-Buenos Aires quedó registrada en un video que muestra a un automovilista circulando por la banquina en dos oportunidades y utilizando el celular mientras manejaba. Al ser interceptado por un agente de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), el conductor intentó justificar su accionar al asegurar que era médico y que debía llegar a una operación.

El episodio ocurrió durante un control vial sobre la autopista, donde un agente motorizado detectó las infracciones y detuvo al conductor de un Volkswagen Gol Country. La secuencia fue registrada por una cámara que captó tanto las imágenes como el audio de la discusión.

“Disculpá, es que soy médico y tengo que ir a laburar”, respondió el automovilista cuando el agente le pidió la documentación del vehículo y la licencia de conducir.

La explicación del conductor y el cruce con el agente

Durante el intercambio, el inspector le preguntó cuál era la emergencia que justificaba su conducta. El hombre insistió en que tenía que llegar a una operación.

“Si tenés que ir a operar, salí antes”, le recriminó el agente, según se escucha en la grabación.

El efectivo también le detalló las maniobras que había observado durante el patrullaje: el conductor había utilizado la banquina para avanzar, regresado a la calzada y vuelto a circular por ese sector.

Además, el agente le señaló que había advertido que utilizaba el teléfono celular mientras manejaba. Ante esa observación, el automovilista reconoció que estaba respondiendo un mensaje laboral.

“Pero vengo contestando un mensaje del laburo”, sostuvo.

Tras la discusión, el agente le pidió que aguardara mientras continuaba con el procedimiento correspondiente.

Una multa que superaría los $2,5 millones

Según informó la ANSV, el conductor será sancionado por las infracciones detectadas. La penalidad económica por circular indebidamente por la banquina y utilizar el celular al volante superaría los $2.500.000, de acuerdo con la información difundida por el organismo.

Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial remarcaron que la banquina debe utilizarse ante situaciones de emergencia y no como una vía alternativa para evitar demoras o avanzar más rápido que el resto del tránsito.

Circular por ese sector de manera indebida puede provocar accidentes y poner en riesgo tanto a quienes transitan por los carriles habilitados como a los conductores que necesitan detenerse por un desperfecto mecánico o una emergencia.

Más de 2.600 conductores sancionados

El caso se suma a una serie de controles que la ANSV realiza en distintas autopistas del área metropolitana. Según los datos difundidos por el organismo, ya son 2.632 los conductores sancionados por circular indebidamente por las banquinas de las autopistas Panamericana, Acceso Oeste y La Plata-Buenos Aires.

Los operativos incluyen patrullajes dinámicos con motocicletas y controles en puntos estratégicos para detectar maniobras peligrosas.

El video volvió a poner en discusión una conducta frecuente en las vías rápidas: utilizar la banquina para adelantarse al resto de los vehículos. En este caso, la justificación del conductor, quien aseguró que debía llegar a una operación médica, quedó registrada en una secuencia que terminó con su interceptación y una sanción económica.