Tensión en Etcheverry por presunto intento de usurpación

Un terreno baldío de Etcheverry fue escenario de una discusión entre vecinos y un grupo de personas que había ingresado al predio, en un episodio que derivó en la intervención de la Policía. El hecho ocurrió en 235 entre 40 y 41.

Según los vecinos que denunciaron la situación, el terreno tiene propietario y el grupo buscaba ocuparlo. Por ese motivo, dieron aviso a la Policía y varios efectivos se acercaron al lugar para intervenir.

Del otro lado, las personas que se encontraban en el predio rechazaron la acusación de usurpación y aseguraron que su intención era construir una plaza para los chicos de la zona. También cuestionaron a quienes sostenían que el terreno tenía dueño y reclamaron que exhibieran documentación que acreditara esa titularidad.

“Quieren copar todo. No mostraron papeles, no mostraron nada. Estamos haciendo un espacio público, un espacio verde”, se escucha decir a uno de los hombres en un video registrado en el lugar. Además, sostuvo que habían “pagado a la Policía” para desalojarlos.

Finalmente, la situación fue controlada por los efectivos. Según se indicó, hubo discusiones entre las partes, aunque el episodio no pasó a mayores.