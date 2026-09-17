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La Región

"Terminé empapada": una importante pérdida de agua provoca trastornos a metros de 1 y 60

Por Redacción

Una importante pérdida de agua potable generó inconvenientes este jueves en Avenida 1 entre 60 y 61, donde el agua avanzó desde la vereda hacia la calzada y llegó a cubrir prácticamente un carril de la avenida.

La situación fue advertida por vecinos y transeúntes, que expresaron su preocupación por las condiciones de circulación en uno de los sectores de intenso tránsito vehicular y peatonal. Según se observa en imágenes registradas en el lugar, el agua se acumuló sobre la cinta asfáltica y también afectó la vereda.

El inconveniente generó especial preocupación entre quienes circulan en bicicleta y motocicleta, debido a la pérdida de adherencia sobre el pavimento mojado. Además, el paso de los vehículos provocó salpicaduras que alcanzaron a peatones y frentistas.

“Es un peligro más que nada para los ciclistas y motos que usan esa mano. Además de que salpican todo. Esperemos que ABSA lo pueda arreglar pronto”, expresó una vecina, quien contó que al salir a trabajar fue alcanzada por el agua que desplazó un vehículo y debió regresar a su vivienda para cambiarse de ropa.

Los vecinos solicitaron la intervención de ABSA para reparar la pérdida, evitar el desperdicio de agua potable y normalizar las condiciones de circulación en ese tramo de Avenida 1.

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