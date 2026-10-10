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La Región

“Tierra abandonada”: vecinos de Melchor Romero juntan fondos para arreglar las calles ante la falta de respuestas

Por Redacción

Los vecinos del Barrio Futuro, en la localidad de Melchor Romero, alzaron la voz ante el grave deterioro de las calles y el riesgo inminente de quedarse sin el único medio de transporte público que ingresa a la zona. La situación más crítica se vive en la intersección de 32 y 161, donde la acumulación de agua, los pozos profundos y los caños rotos transformaron la cuadra en un barrial intransitable.

En un video grabado en el lugar, un vecino le mostró a EL DIA las deplorables condiciones de la calzada mientras los vehículos intentan maniobrar entre enormes charcos e inundaciones: “Acá estamos en 32 y 161. Están los caños rotos. En diciembre del año pasado arreglamos entre los vecinos. Presentamos notas de la asociación civil, muchas notas acá de los vecinos, y esto sigue acá roto, como ustedes pueden ver”.

La preocupación central de la comunidad radica en el impacto que el estado de la calle tiene sobre el transporte público y el día a día de cientos de familias. La línea Oeste 16 es la única que ingresa al barrio durante los días de semana en horario escolar, garantizando el traslado de los chicos hacia los establecimientos educativos del centro.

“Si se terminan rompiendo los caños no va a poder ingresar el micro OESTE 16, que es el único que entra en días de semana en horario escolar. Hay muchos niños que van a las escuelas del centro o si no tienen que salir a 520 o 155 a tomar el micro, y son muchas cuadras para caminar y muchos niños van solos, más a la mañana”, remarcó a este medio.

En esa línea, el vecino remarcó la cantidad de personas afectadas diariamente en la zona: “Peligra mucho que entre el micro, ya que unas 2.000 personas por día se trasladan entre chicos para la escuela y todas esas cosas acá”.

Ante la inacción de las autoridades municipales, los propios habitantes del barrio decidieron empezar a organizarse para intentar mitigar el problema. En la misma garita de colectivo colocaron un cartel pidiendo colaboración económica para comprar insumos y realizar arreglos precarios.

“Ahí están poniendo los mismos vecinos para hacer una colecta y juntar algo de fondos. Estamos olvidados, esto es una tierra abandonada. Desgraciadamente estamos viviendo así en La Plata”, sentenció.
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