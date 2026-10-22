Todo un día sin luz en un sector de City Bell: “Vergüenza”

Un sector de City Bell atraviesa horas de complicaciones por un corte de luz que, según denunciaron vecinos a EL DÍA, comenzó ayer a las 9 de la mañana y se extendió durante toda la jornada, sin que hasta el momento obtuvieran una solución.

El problema afecta a la zona de calle 454 entre 21 y 21 C, donde los frentistas aseguran que realizaron reclamos ante Edelap, pero sostienen que no recibieron respuestas concretas sobre la restitución del servicio.

“Desde ayer a las 9 am toda la zona de 454 entre 21 y 21 C está sin luz, no hay respuestas de nadie. Edelap toma el reclamo y no hace nada. Es una vergüenza”, expresó uno de los vecinos afectados, que manifestó su malestar por la prolongación del corte.

La falta de electricidad genera preocupación entre los residentes, que esperan conocer cuándo se normalizará el suministro y cuestionan la ausencia de información sobre las causas del desperfecto y los plazos para resolverlo.

Los reclamos por el servicio eléctrico, otra vez en el centro de la escena

La situación se conoce en un contexto de cuestionamientos por el funcionamiento del servicio eléctrico en La Plata y la región. En ese marco, EL DÍA solicitó informes sobre las inversiones de Edelap y el incidente registrado en la subestación Tolosa, un episodio que volvió a poner el foco en la infraestructura y las condiciones de prestación del servicio.

Mientras tanto, en City Bell, los vecinos afectados aguardan una respuesta que permita recuperar la electricidad y poner fin a un corte que, según denunciaron, ya lleva prácticamente un día entero.