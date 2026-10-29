Vecinos de la intersección de 121 y 527 expresaron su profundo malestar por la aparición de un importante foco infeccioso en la vía pública, el cual genera malos olores e inconvenientes para transitar por la zona. Según relataron los frentistas afectados, la problemática comenzó a intensificarse durante el fin de semana sin que hasta el momento se haya desplegado un operativo de recolección o limpieza.

La situación mantiene en alerta a la comunidad debido al riesgo sanitario y la proliferación de alimañas que este tipo de descargas clandestinas suele ocasionar. "Desde el sábado convivimos con este basural en 121 y 527" y nadie se hace cargo de retirar los desperdicios que continúan acumulándose hora tras hora, señalaron los vecinos con indignación.