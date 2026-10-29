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Tolosa: denuncian un basural en la esquina de 121 y 527: "Convivimos con la mugre desde el sábado"

Residentes de la zona norte reclaman una respuesta urgente ante la acumulación de residuos en plena vía pública.

Por Redacción

Vecinos de la intersección de 121 y 527 expresaron su profundo malestar por la aparición de un importante foco infeccioso en la vía pública, el cual genera malos olores e inconvenientes para transitar por la zona. Según relataron los frentistas afectados, la problemática comenzó a intensificarse durante el fin de semana sin que hasta el momento se haya desplegado un operativo de recolección o limpieza.

La situación mantiene en alerta a la comunidad debido al riesgo sanitario y la proliferación de alimañas que este tipo de descargas clandestinas suele ocasionar. "Desde el sábado convivimos con este basural en 121 y 527" y nadie se hace cargo de retirar los desperdicios que continúan acumulándose hora tras hora, señalaron los vecinos con indignación.

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