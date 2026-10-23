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La Región

Tolosa: vecinos reclaman obras urgentes por anegamientos

Frentistas de la cuadra de Camino General Belgrano entre 528 y 529 denuncian que las calles quedan "intransitables" durante días tras cada tormenta

Por Redacción

Ante la persistente problemática que afecta algunos vecinos de Tolosa, los mismos denuncian que cada vez que llueve, la cuadra ubicada en el Camino General Belgrano entre 528 y 529 se convierte en una "pileta intransitable" que permanece inundada durante varios días debido a la absoluta falta de desagüe y salida para el agua acumulada.

Roberto Sampedro, un vecino frentista domiciliado en el número 340 de dicha arteria, explicó que la situación es crítica y afecta directamente la cotidianeidad de las familias. Según detalló, "el nivel del agua impide el ingreso a los domicilios sin mojarse" y, peor aún, "el paso de vehículos particulares genera un fuerte oleaje que provoca el ingreso de agua directamente al interior de las viviendas, generando daños materiales" y constantes zozobras.

Ante este panorama desesperante, los damnificados aseguran haber presentado reiterados reclamos formales ante la delegación municipal correspondiente, aunque hasta el momento no han recibido ningún tipo de solución ni respuesta oficial. Por este motivo, piden la pronta intervención de las autoridades locales para planificar e ejecutar obras hídricas que garanticen un escurrimiento adecuado.

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