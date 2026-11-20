La ciudad tuvo una madrugada pasada por agua, con fuertes precipitaciones que sorprendieron a los vecinos. Según el pronóstico, las condiciones de inestabilidad continuarán durante este viernes, mientras que el mal tiempo podría extenderse durante el fin de semana.

Después de una madrugada marcada por la tormenta y las intensas lluvias, La Plata tendrá otra jornada con condiciones inestables. Para este viernes se esperan chaparrones y tormentas aisladas, en un día en el que la temperatura oscilará entre los 17 y los 25 grados.

De acuerdo con las previsiones meteorológicas, las precipitaciones podrían volver a hacerse presentes durante distintos momentos de la jornada, por lo que se recomienda a los vecinos mantenerse atentos a las actualizaciones del pronóstico.

El panorama para el fin de semana tampoco estará completamente despejado. Para el sábado se espera cielo parcial a mayormente nublado, con condiciones de inestabilidad hacia la tarde. La mínima será de 15 grados y la máxima alcanzará los 26.

En tanto, el domingo podrían registrarse chaparrones aislados durante la mañana, con temperaturas que irán de los 16 a los 25 grados.

De esta manera, luego del diluvio que se registró durante la madrugada, La Plata tendrá por delante varios días con nubosidad e inestabilidad y nuevas posibilidades de lluvias.