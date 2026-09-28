Trabaja en la UNLP, es abogado espacial y Pergolini lo invitó a su programa: ¿cómo es su trabajo?

Juan Cruz González Allonca, abogado especializado en derecho espacial y vinculado a la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), fue uno de los últimos invitados de “Otro día perdido”, el programa que conduce Mario Pergolini, donde explicó en qué consiste una profesión que todavía resulta desconocida para buena parte del público: trabajar con las normas que regulan lo que sucede más allá de la Tierra.

Durante la entrevista, González Allonca respondió las preguntas de Pergolini sobre satélites, basura espacial, conflictos entre países, militarización del espacio, propiedad de la Luna y hasta los posibles escenarios legales frente al eventual descubrimiento de vida extraterrestre.

Pero detrás de la curiosidad que despertó su profesión hay también un fuerte vínculo con la UNLP. González Allonca es director del Centro Interdisciplinario de Estudios Espaciales (CIEE) de la Universidad Nacional de La Plata, un espacio que funciona en la Facultad de Ingeniería y que reúne además a investigadores y especialistas de las Facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales y de Ciencias Económicas.

El CIEE trabaja sobre cuestiones vinculadas con el derecho, la política y la economía espaciales, áreas que adquirieron una relevancia creciente a partir de la expansión de la actividad espacial y de la participación de empresas privadas en el desarrollo y lanzamiento de satélites.

En ese ámbito, González Allonca desarrolla tareas de investigación y formación relacionadas con la regulación de las actividades espaciales. La propia UNLP destacó que el crecimiento de esta industria plantea nuevos interrogantes jurídicos, desde el manejo de la basura espacial hasta la utilización de las órbitas, las bandas de frecuencia, la minería de asteroides y los límites de la actividad militar en el espacio.

Además de su trabajo académico, el especialista tiene participación en organismos vinculados con la actividad espacial argentina. Según la información oficial de la UNLP, integra el directorio de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y es vicepresidente de Vehículo Espacial de Nueva Generación (VENG), empresa estatal dedicada a servicios y desarrollos tecnológicos vinculados con el sector.

En el programa de Pergolini, González Allonca explicó que dedicarse al derecho espacial implica analizar situaciones que hasta hace algunas décadas podían parecer propias de la ciencia ficción, pero que actualmente requieren respuestas concretas. La creciente cantidad de satélites y objetos en órbita, por ejemplo, genera problemas vinculados con posibles colisiones y con la responsabilidad ante daños ocasionados por objetos espaciales.

Uno de los momentos más llamativos de la charla llegó cuando Pergolini planteó si una persona o un Estado podría apropiarse de un sector de la Luna. El abogado explicó que el Tratado del Espacio Exterior de 1967 establece que los cuerpos celestes no pueden ser objeto de apropiación nacional, por lo que ningún Estado puede declarar como propio un territorio lunar simplemente por haber llegado hasta allí.

La conversación también pasó por la posibilidad de encontrar vida extraterrestre y por las consecuencias que tendría un eventual descubrimiento. González Allonca señaló que existen procedimientos internacionales pensados para comunicar este tipo de hallazgos y compartir la información con la comunidad científica.