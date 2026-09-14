Trabajadores de Infraestructura se manifestaron en La Plata y hubo caos vehicular

Los trabajadores del Ministerio de Infraestructura de la Provincia realizaron este lunes un corte en la intersección de 7 y 59, en el centro de La Plata, para exigir la inmediata reapertura de la paritaria sectorial.

Durante la protesta, los manifestantes expresaron su malestar ante la falta de respuestas y enfatizaron la necesidad urgente de ser recibidos por el Ministerio de Economía para encauzar sus demandas salariales y laborales.

El reclamo principal se centra en la apertura formal de la mesa de negociación sectorial, un espacio que consideran indispensable para discutir las condiciones de trabajo y los salarios del sector frente al contexto económico actual.

A raíz de la protesta, los automovilistas y el transporte público tuvieron que acceder a desvíos hacia calles aledañas, en un contexto de demoras y complicaciones por la saturación de esas arterias.