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La Región

Trabajadores de Infraestructura se manifestaron en La Plata y hubo caos vehicular

Cortaron la calle en reclamo de mejoras salariales y ante la falta de respuestas de la Provinciia

Por Redacción

Los trabajadores del Ministerio de Infraestructura de la Provincia realizaron este lunes un corte en la intersección de  7 y  59, en el centro de La Plata, para exigir la inmediata reapertura de la paritaria sectorial.

Durante la protesta, los manifestantes expresaron su malestar ante la falta de respuestas y enfatizaron la necesidad urgente de ser recibidos por el Ministerio de Economía para encauzar sus demandas salariales y laborales.

El reclamo principal se centra en la apertura formal de la mesa de negociación sectorial, un espacio que consideran indispensable para discutir las condiciones de trabajo y los salarios del sector frente al contexto económico actual. 

A raíz de la protesta, los automovilistas y el transporte público tuvieron que acceder a desvíos hacia calles aledañas, en un contexto de demoras y complicaciones por la saturación de esas arterias.

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