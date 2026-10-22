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La Región

Trabajadores de la salud reclaman en Gobernación y caos de tránsito en La Plata

Rechazo a la propuesta salarial, siendo una queja que viene creciendo en las últimas semanas

Por Redacción

Trabajadores estatales y del sector de la salud se movilizan este mediodía frente a la Gobernación bonaerense para rechazar la propuesta salarial del gobierno de Axel Kicillof y sostener un reclamo que viene creciendo en las últimas semanas. La protesta se suma a una serie de medidas de fuerza impulsadas por distintos sectores de la administración pública provincial, en medio de las críticas por la pérdida del poder adquisitivo.

Días atrás, residentes de hospitales públicos de La Plata y de otros puntos del conurbano realizaron una masiva movilización que comenzó en plaza Malvinas, pasó por el Ministerio de Salud y terminó frente a la Casa de Gobierno. La jornada incluyó un paro de 24 horas y reclamos por mejores salarios y condiciones laborales.

Entre sus principales demandas, los residentes plantearon un salario básico de $2,6 millones, el fin de la precarización y una recomposición que permita recuperar el poder adquisitivo. Durante aquella protesta, los manifestantes colgaron banderas de distintos centros de salud en las rejas de la Gobernación para visibilizar el conflicto.

El conflicto estatal se profundizó luego de que la Provincia presentara una oferta de aumento salarial del 6%, distribuida en dos tramos del 3% para octubre y noviembre, calculados sobre los haberes de septiembre. Mientras algunos gremios aceptaron la propuesta, otros sectores la consideraron insuficiente frente al deterioro de los ingresos y resolvieron continuar con las medidas de protesta.

En el ámbito docente, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) rechazó el ofrecimiento y anunció un paro de 48 horas, cuya primera jornada está prevista para este jueves 22 de octubre. La decisión marcó una diferencia con otros sindicatos del Frente de Unidad Docente Bonaerense, como Suteba, AMET, Udocba y Sadop, que aprobaron el acuerdo.

En las últimas movilizaciones, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) también exigió el pase a planta permanente de empleados que cumplen funciones bajo distintas modalidades de contratación, la incorporación de personal en áreas críticas y mayores recursos para el funcionamiento de los organismos públicos.

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