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La Región

Tradición y sabor en La Plata: así se vivió el 32° Concurso de Paellas y Tortillas en el Prado Español

Organizado por la Asociación Española de Socorros Mutuos, el evento repartió $700.000 en premios

Por Redacción

Este domingo, el predio del Prado Español de Villa Elisa (ubicado en 419 y 21) se vistió de fiesta para celebrar la 32° edición del Concurso de Paellas y Tortillas, un evento gastronómico y cultural de profunda tradición en la región. Organizado ininterrumpidamente por la Asociación Española de Socorros Mutuos y Beneficencia de La Plata, la jornada reunió a decenas de cocineros y familias que disfrutaron de un fin de semana a puro sabor y camaradería.

Además del reconocimiento de la comunidad y del jurado especializado, el certamen distribuyó un total de $700.000 en premios entre los concursantes más destacados en cada categoría.

En el certamen principal de Paellas, la planilla oficial consagró en lo más alto a Diego Rotondo, quien obtuvo un total de 59 puntos para quedarse con el primer puesto. El segundo lugar fue para Sebastián Di Lorenzo (con 55 puntos), mientras que el podio lo completó Marina Herrera, quien se adjudicó la tercera posición con 52 unidades.

Por su parte, en la competencia dedicada a la clásica Tortilla española, el primer premio fue otorgado a Carlos Benítez, seguido por Sebastián Di Lorenzo, quien redondeó una destacada participación en ambas categorías al llevarse también el segundo puesto en esta disciplina.

El tradicional concurso del Prado Español volvió a ratificarse como uno de los encuentros culturales más convocantes del norte de La Plata. Tras 32 años de historia, la iniciativa de la Asociación Española de Socorros Mutuos no solo premia la destreza gastronómica y el respeto por las recetas tradicionales del país europeo, sino que se consolida como un espacio de encuentro solidario y familiar para todos los vecinos de Villa Elisa y la región.

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