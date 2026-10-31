Tránsito: rigen nuevas reglas de prioridad de paso

La Provincia incorporó nuevas disposiciones al Código de Tránsito bonaerense para precisar las prioridades de paso en esquinas y cruces. La norma, que ya entró en vigencia, mantiene como regla general que tiene prioridad el vehículo que se aproxima por la derecha, pero establece excepciones que los conductores deberán tener en cuenta.

Los cambios fueron impulsados por la diputada Silvina Vaccarezza y se incorporaron mediante el artículo 28 quater a la Ley Nº 13.927.

La modificación busca ordenar los criterios de circulación y aclarar situaciones que no estaban contempladas desde la sanción del Código provincial, en 2009.

Hasta ahora, la normativa permitía circular a mayor velocidad por las vías principales, pero no aclaraba que un vehículo que llegaba desde la derecha podía perder la prioridad si provenía de una calle de menor jerarquía.

Una excepción se presenta cuando existe señalización en contrario. También pierden prioridad los vehículos que llegan desde una calle de menor jerarquía frente a quienes circulan por autopistas, semiautopistas, rutas, carreteras y avenidas. Antes de ingresar o atravesar la vía principal, el conductor deberá detenerse y ceder el paso.

La norma contempla el cruce de vehículos ferroviarios y el paso de ambulancias, patrulleros y otros móviles de emergencia. Estos tendrán prioridad cuando estén cumpliendo sus funciones y utilicen las señales luminosas y sonoras correspondientes.

En las rotondas, quienes pretendan ingresar deberán ceder el paso a los vehículos que ya circulen dentro de ellas. Del mismo modo, quienes transiten por calles de tierra también deberán dejar pasar a los vehículos que circulen por una vía pavimentada.

La normativa contempla, además, que los conductores que giren hacia una calle transversal deberán ceder el paso a quienes circulen por ella, mientras que los peatones que crucen legalmente por una senda peatonal o un cruce habilitado tendrán prioridad.

En las esquinas donde se formen filas de vehículos con circulación lenta en ambas calles, el paso deberá organizarse de manera alternada: un vehículo por vez desde cada transversal.

El cambio también determina que pierde la prioridad el conductor que detiene completamente la marcha antes de ingresar a una encrucijada, cuando otro vehículo llega en movimiento. En las cuestas estrechas, deberá retroceder quien desciende, salvo que lleve un acoplado o remolque.

En tanto, en las zonas rurales, peatones, ciclistas y jinetes deberán ceder el paso a los demás vehículos, excepto cuando atraviesen sectores señalizados que les otorguen prioridad.

Por último, si coinciden varias excepciones, deberá respetarse el orden de prioridades establecido. Si no se presenta ninguna de esas situaciones, seguirá vigente la regla general: tiene prioridad el vehículo que se aproxima por la derecha.